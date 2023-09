Tak wyglądają nowe umiejętności w Cyberpunk 2077. Gameplay robi spore wrażenie

Wraz z nadejściem oczekiwanego DLC, gra przejdzie również na wersję 2.0. Oznacza to, że spora dawka ulepszeń trafi także do graczy, którzy nie zdecydują się na zakup dodatku. CD Projekt RED już wcześniej tłumaczyło, czego możemy się spodziewać. O ile, rzecz jasna, nasze komputery wszystko to udźwigną.

Teraz w sieci, na profilu na Twitterze gry, pojawił się krótki gameplay z urywkami walki. Jest to o tyle istotne, że pokazuje on znaczne ulepszenia i nowości, jakich doczeka się ten element rozgrywki. Na pewno wygląda to wszystko dużo bardziej „soczyście”, agresywnie i efektownie. Ba, niektórych popisów kaskaderskich nie powstydziłoby się Mission Impossible.

#PhantomLiberty brings new unlockable abilities for Gorilla Arms, Mantis Blades, Monowire & Projectile Launch System. Check them out in action! 💥



Huge kudos to @Much118x! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/VC3L22ocBy — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 12, 2023

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że gracze otrzymają choćby możliwość walki z pojazdów. Pojawiają się nowe umiejętności cyberwszczepów, jak choćby dla ostrz modliszkowych. Jeżeli miałbym coś wyciągnąć z powyższych fragmentów rozgrywki, to fakt, że teraz premiowany może być znacznie bardziej agresywny styl walki. No, chyba że tak po prostu się wydaje, aby całość wyglądała bardziej efekciarsko.

DLC do Cyberpunk 2077 (oraz wersja 2.0) zadebiutują 26 września 2023 roku. Mówimy jednak wyłącznie o dodatku na PC, Xbox Series X/S i PS5. Starsza generacja nie otrzyma rozszerzenia.