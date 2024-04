Twórca polskiego hitu Steam nazwał swoje studio na podstawie mema z Wiedźmina 3

Wiedźmin 3 to do tej pory jedno z najlepszych RPG w historii, które niezaprzeczalnie przełożyło się na rozwój gatunku, jak i ma swój wyraźny wpływ na gry wideo w ogóle. Szczególnie na Manor Lords.

Manor Lords to słowiańska magia i nie tylko

Nowy polski hit Steam to jedna z najbardziej wyczekiwanych i pożądanych przez graczy gier, która niedawno trafiła do wczesnego dostępu. Tytuł zdobywa w nim “bardzo pozytywne” opinie. Gracze kochają więc to połączenie strategii, symulatora i city buildera osadzone w czasach średniowiecznych. Nic dziwnego, bo to naprawdę porządna gra.

I być może nie byłoby aż tak dobrze, gdyby nie troszkę tej “słowiańskiej magii”. W końcu za projekt odpowiada studio o wdzięcznej nazwie “Slavic Magic”. Jeśli kojarzycie pewien mem z Wiedźmina 3, zapewne wiecie, o co chodzi. W rozmowie na temat Unreal Engine Greg Styczeń, solo developer odpowiedzialny za Manor Lords, przyznał, że nazwę studia wziął właśnie od mema związanego z hitem CD Projekt RED.

Inspiracją był mem, który mogliście zobaczyć na temat gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oznaczony jako wynik “wódki i słowiańskiej magii”. To naprawdę rezonowało ze mną jako niezależnym deweloperem z Polski z małym budżetem, ale ogromną pasją. – wyjaśnia Styczeń

Oczywiście chodzi o mem, który porównuje Mass Effect Andromeda z wydanym niedługo później Wiedźminem 3. Gracze śmiali się, że Andromeda jako nowa gra cenionego od dawna studia blednie przy Wiedźminie 3, który miałby powstać jako efekt połączenia “wódki i słowiańskiej magii”. Oczywiście tak nie do końca było, bo Wiedźmin miał budżet ponad 300 mln złotych, a CD Projekt RED to największe polskie studio specjalizujące się w grach wideo. Przesłanie jest jednak jasne, a Styczeń wziął ten mem do serca tak bardzo, że teraz sam pokazuje, jak to jest tworzyć hity oparte na “słowiańskiej magii”. Oczywiście o tym drugim czynniku nic nie wiemy.

Źródło: PC Gamer