Wygląda na to, że CD Projekt RED dogadało się z Amazon Prime Gaming. Odbierajcie darmowy przedmiot do Cyberpunk 2077: Widmo wolności.

Posiadacze subskrypcji Amazon Prime Gaming mogą liczyć na nie tylko na gry co miesiąc. Sama oferta Amazona zasadniczo nie ma sobie równych, bo za zaledwie 50 złotych rocznie dostaniemy zniżki, darmową dostawę i platformę streamingową. No i coś dla graczy – gry za darmo. Tych jest sporo, a oferta na październik tego roku wydaje się bardzo obfita.

W ramach Prime Gaming abonenci mogą też otrzymać darmowe przedmioty lub ulepszenia do gier. Od jakiegoś czasu platforma rozdaje rzeczy do Diablo IV lub Overwatch 2 i wielu innych najpopularniejszych gier, w tym tytułów free-to-play. Teraz do oferty zaczną najpewniej trafiać rzeczy związane z niedawno wydanym Widmem Wolności.

Darmowy przedmiot do Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Posiadacze subskrypcji mogą udać się na stronę usługi, aby wśród wielu przedmiotów odkryć ten do Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Mowa o ikonicznej broni z kolekcji Barghest, czyli pistolecie Chesapeake. Na razie jeszcze nim nie grałem, więc nie wiem, czy faktycznie jest tak świetnym wyposażeniem.

Niczym najlepszy pies myśliwski ten inteligentny SMG Chesapeake z precyzją pozbędzie się wrogów. Wyposażony w ikoniczny mod, zapewnia zwiększoną prędkość ruchu przy zabójstwach i odrywaniu kończyn, a także większą penetrację pancerza. Im szybciej się poruszasz, tym większe obrażenia zadajesz. Ponadto wszystkie bonusy pozostają aktywne tak długo, jak długo pozostajesz przy broni z kolekcji Barghest. – czytamy

Niemniej troszkę problemów może przysporzyć przypisanie go do konta. „Z głównego menu zaloguj się do MYREWARDS i zacznij grać. Na Steam i Epic Games uruchom Cyberpunk 2077: Widmo Wolności, zaloguj się na swoje konto w REDlauncher i zacznij grać” – wyjaśnia Amazon. Aby jednak otrzymać przedmiot, trzeba udać się na tę stronę, zalogować się na swoje konto i tam podać otrzymany kod. Działa to również w wersji gry na GOG. Broń znajdziecie w schowku w mieszkaniu V.