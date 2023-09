Dodatek do Diablo IV za darmo na PC, PlayStation i Xbox

Do zgarnięcia za darmo czeka dodatek do Diablo IV, który wprowadza do gry dwa przedmioty. Mogą ich użyć czarodziejki, nekromanci oraz łotrzyce.

Amazon znowu ma gest i rozdaje pakiet do gry Diablo IV. Co ciekawe, mogą go odebrać nawet osoby, które… nie mają Diablo IV. Ot tak, na przyszłość, gdyby nagle komuś zachciało pobawić się w „Diabła”. No dobra, to zerknijmy co można łyknąć i pod jakim warunkiem.

Masz abonament Prime Gaming, masz pakiet do Diablo IV za darmo

A więc sprawa wygląda następująco. Jeśli posiadasz wykupiony abonament Prime Gaming i połączysz swoje konto z Battle.net, będziesz mógł pobrać bez żadnych opłat mroczny dodatek do czwartej części Diablo. Nosi on przydługą acz wszystko wyjaśniającą nazwę Zestaw z cynobrowym mrocznym grymuarem i cynobrowym miotaczem bełtów.

Na stronie, z której możemy pobrać pakiet, umieszczono jego krótki opis: Uwolnij potężne zaklęcia i niszcz wrogów z dużej odległości dzięki temu pakietowi cynobrowemu, który zawiera dwa warianty przedmiotów kosmetycznych. Czarodziejki i nekromanci mogą wyposażyć cynobrowy mroczny grymuar. Łotrzyce mogą wyposażyć cynobrowy miotacz bełtów.

Prezent mogą odbierać osoby grające na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Jak wspomniałem wcześniej, dostaniemy go nawet wtedy, gdy nie posiadamy podstawowej wersji gry.

Pakiet można odebrać do 12 października 2023 roku pod tym adresem: