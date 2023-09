Potężna oferta w Amazon Prime Gaming na październik 2023, w tym ubiegłoroczny hicior

Amazon Prime Gaming Październik 2023 zapowiada się naprawdę dobrze. Dostaniemy jeden hit, a do tego parę naprawdę ciepło przyjętych indyków.

Amazon Prime Gaming nie jest znane z oddawania na dyski graczy największych gier, jakie widział świat. Ba, od pewnego czasu oferta jest dość „stabilna”, ale w żadnym razie miażdżąca. W końcu nierzadko dostajemy świetne, ale starsze tytuły. To też mnóstwo indyków i niezależnych gier, w tym parę naprawdę niszowych. Tym razem jest jednak inaczej, a Amazon faktycznie zadbał o coś potężnego.

Tango Gameworks w ubiegłym roku wydało na rynek Ghostwire: Tokyo, czyli hybrydę horroru i gry akcji, która może nie okazała się wybitną pozycją, ale wciąż wartą uwagi. Cyfrowe, opuszczone Tokio wygląda świetnie, a system walki jest dość wyjątkowy. Warto zwrócić też uwagę na klimat, dość rzadko spotykamy w grach wideo. No i podobno powstaje już kontynuacja. Dlatego warto będzie zainteresować się ofertą Amazon Prime Gaming na październik 2023 roku.

Nowe gry w Amazon Prime Gaming Październik 2023:

5 października – Ghostwire: Tokyo (kod na EGS)

5 października – Grunnd (Amazon Games)

12 października – The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition (kod na GOG)

12 października – Monster Prom 2: Monster Camp (kod na GOG)

19 października – The Textorcist (kod na GOG)

19 października – Golden Light (kod na EGS)

26 października – Super Adventure Hand (Amazon Games)

Jak widać – Ghostwire jest największą pozycją, ale to nie koniec. Dostaniemy też bardzo dobrze przyjętą przez graczy tekstową przygodówkę połączoną z symulatorem randkowania, czyli Monster Prom 2 oraz udanego shootera bullet hell wymieszanego z grą z… pisaniem, czyli The Textorcist. No i zawsze świetne, nieco obrzydliwe, ale wyjątkowe Golden Light, które polecam z całego serca.

Amazon Prime Gaming dostępne jest dla posiadaczy subskrypcji Amazon Prime. Obecnie kosztuje ona niecałe 50 zł za rok, a w tej cenie dostajemy też inne korzyści. Możemy liczyć na platformę VOD oraz zniżki i bezpłatną dostawę ze sklepu Amazona.