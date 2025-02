Najbardziej realistyczne tłumy w historii. Cyberpunk Orion ma szalone ambicje i będzie FPP

A w zasadzie deweloperzy odpowiedzialni za sequel Cyberpunk 2077 mają takie ambicje, bo chcą powołać do cyfrowego życia najbardziej realistyczne tłumy w historii gamingu. Co na to GTA VI?

Do tej pory uważam, że Night City to najlepiej wykreowane miasto w historii komputerowej rozrywki, lokacja niezwykle obfita w różnorodność, artystyczno-technologiczne walory wizualne i nie tylko, a do tego wręcz przytłaczającą liczbę detali. Niestety, nie wszystko udało się równie mocno. Gra nie poradziła sobie w niektórych innych elementach, jak choćby w zachowaniu tłumów czy NPC-ów.

Sequel Cyberpunk 2077 naprawi bolączki oryginału

Co nam więc po wspaniałym mieście, skoro interakcje w nim czasami po prostu zawodzą? Ratunkiem na to ma być Cyberpunk Orion, sequel bestsellerowego RPG-a od CD Projekt RED, który oficjalnie powstaje od jakiegoś czasu. Choć nie znamy szczegółów fabuły czy settingu, twórcy raz na jakiś czas rzucą ciekawym kąskiem informacji.

Nowe detale nie pochodzą od samych deweloperów, a przynajmniej niekoniecznie bezpośrednio należy je tak traktować. Ciekawy opis pojawił się w jednej z ofert pracy w bostońskim oddziale CD Projekt RED. Lead Encounter Designer ma „ściśle współpracować z zespołem projektantów systemów w celu stworzenia najbardziej realistycznego i reaktywnego systemu tłumu w jakiejkolwiek dotychczasowej grze”.

To bardzo duża obietnica (w pewien sposób można to tak traktować), bo „jedynka” miała problemy właśnie z interakcjami i realistycznym zachowaniem NPC-ów. Nie wiemy oczywiście, co oznaczają słowa „realistycznego i reaktywnego systemu tłumu”. Może chodzić po prostu o gęstsze zaludnienie postaci odznaczających się lepszym AI. Może też chodzić o systemy rodem z Red Dead Redemption 2, gdzie można porozmawiać i zagaić każdą postać niezależną.

To zresztą ciekawe porównanie, bo gracze spodziewają się, że gry w otwartych światach w końcu doczekają się prawdziwe next-genowych rozwiązań. Wszystko za sprawą GTA VI, które ma nadal ukazać się w tym roku. Z pobocznych informacji – CD Projekt RED niejako potwierdziło, że projekt Orion zaoferuje widok FPP.

