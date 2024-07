Nowe gry za darmo na Steam, w tym “PeCetowe Bloodborne” i sieciowy hit

Nowe gry za darmo na Steam to sześć pozycji, z których do najmniej dwie zasługują na wyróżnienie. Warto sprawdzić nowe propozycje na platformie.

Nieodżałowane konto na Twitterze zajmujące się zbieraniem nowych darmowych gier na Steam atakuje ponownie – tym razem aż 6 nowiutkimi pozycjami. I część z nich jest naprawdę dobra.

Zazwyczaj to, co za darmo, kojarzy się ze słabą jakością, ale to dość kiepski wyznacznik. Po części jest to jednak prawda. Na śmietniku Steam da się znaleźć mnóstwo gier o wątpliwej jakości, stworzonych naprędce, bez ładu i składu, ani nawet jakiejkolwiek duszy. Wiele jestem w stanie wybaczyć, ale nie to, że gra nie ma w sobie nic, co mogłoby mnie do niej przekonać. Wiele darmowych pozycji ma ten problem, lecz teraz nie jest wcale tak źle. Co najmniej dwie pozycje wisiały na moim radarze od jakiegoś czasu, dlatego też warto je sprawdzić samodzielnie.

Nowe gry za darmo na Steam:

Nie będę ukrywał, że pierwsze trzy pozycje to dość raczej niszowe gry. Mimo wszystko fani kultowych gier zręcznościowych i logicznych mogą znaleźć sporo zabawy w On the Bubble – toczeniu kulki przez różne plansze. Deadlands Duel to akurat dość mało wysublimowana gra o walce z falami zombie, a Delivery Express stanowi dość mało ekspresyjny “symulator kuriera”.

Zabawa jednak zaczyna się potem. Mamy na przykład Sneak Out, które przekonało do siebie kilka tysięcy graczy. Jest to sieciowa gra w chowanego, w której gracze wcielają się w urocze zwierzątka i starają robić sobie nawzajem psikusy. Z kolei Dark and Darker to nowa, darmowa wersja hitu, który jakiś czas temu zniknął na Steam, ale w końcu powrócił. Multiplayerowe przedzieranie się przez katakumby i grobowce ma spore grono fanów. Ostatnia pozycja na liście to Nightmare Kart – jedyna opcja, aby gracze na PC mogli poczuć magię Bloodborne.

Źródło: Twitter