Cyberpunk 2 będzie bardziej “amerykański”. To zasługa studia w Bostonie

Jak twierdzi studio CD Projekt RED, wyczekiwany Cyberpunk 2 będzie bardziej “amerykański”. Rozumie się przez to autentyczność, która będzie możliwa do osiągnięcia dzięki deweloperom ze Stanów Zjednoczonych. Ci pracują w oddziale firmy w Bostonie i są odpowiedzialni za stworzenie kontynuacji gry. Co ciekawe, Polakom umknęło kilka szczegółów, które dla deweloperów z USA będą nie do pominięcia…