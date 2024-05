Crytek uśmierca sieciowy hit na PS4 i Xbox One. Wszystko przez wielką aktualizację

Hunt: Showdown umiera na PS4 i Xbox One, bo twórcy zmieniają (a w zasadzie ulepszają) silnik graficzny. Last-geny to pieśń przeszłości i czuć to coraz bardziej.

Jedna z najlepszych gier Cryteka w historii to być może dość niepozorna, ale szalenie wymagająca i wciągająca swoim przytłaczającym klimatem rodem z westernowych horrorów strzelanka. W zasadzie to nawet nie tylko “strzelanka”, ile FPS, bo strzelania wcale nie ma tu tak wiele, a liczy się przede wszystkim spryt, taktyczne podejście i szlifowanie umiejętności.

Hunt: Showdown umiera na PS4 i Xbox One

Sam w Hunta nabite mam setki godzin, a po dziś dzień jest to jedna z najchętniej ogrywanych przeze mnie gier na Steam w ogóle. Z jakiegoś powodu wciągnąłem się jak zły w ten świat, który nie przebacza w ogóle. Połączenie swoistego battle royale z extraction shooterem w wyjątkowym uniwersum naprawdę się udało. Plus do tego, że gram na PC, bo gdybym korzystał z last-genów zapewne byłbym teraz smutny.

Wszystko dlatego, że twórcy poinformowali, iż gracze na PS4 i Xbox One muszą zapisać ważną datę w kalendarzu – 15 sierpnia 2024 roku. Wtedy to wersja na poprzednią generację zostanie wyłączona. Wszystko przez wielką aktualizację, którą deweloperzy sami nazywają “ponowną premierą”. Zmieni się wiele i nie chodzi tylko o nową mapę, skórki, mnóstwo poprawek, nowe menu, ale przede wszystkim o ulepszenie do CryEngine 5.11.

Silnik w tej wersji nie będzie współpracował z poprzednią generacją, także trzeba się z nią pożegnać. To dla niektórych być może gorzkie wieści, ale wiele osób rozumie tę decyzję. Na Reddicie niektórzy wskazują, że to dobrze, bo “last-geny hamują rozwój current-genów” i gracze ze starszym sprzętem “muszą to zrozumieć”.

Niby wszystko się zgadza, ale niedawne statystyki dość jawnie pokazują, że wiele osób pozostało przy PS4 i Xbox One. “Według analiz aktywnie grających posiadaczy konsol PS jest na świecie około 118 milionów, podczas gdy sprzedaż “piątki” wyniosła jak do tej pory mniej więcej niespełna 60 milionów sztuk” – pisaliśmy niedawno. W tej sytuacji Crytek może stracić sporą grupę fanów, ale na szczęście ich profile zostaną przeniesione do nowej wersji, o ile tylko zdecydują się na przejście.

