Jedno zdanie wystarczyło, by zrobić dzień fanom serii Crysis

Twórcy gier z z niemieckiego studia Crytek swoim nietypowym wpisem na Twitterze wskazują na powstawanie Crysis 2 Remastered. Od dłuższego czasu mówiło się o odświeżeniu „dwójki”, jednakże teraz jest to praktycznie pewne.

W drugiej połowie ubiegłego roku premierę miała odświeżona edycja pierwszej części cyklu Crysis. Już wtedy spekulowało się o odświeżeniu kolejnych odsłon produkcji. Wczoraj w internecie zagrzmiało na ten temat, a wszystko za sprawką poniższego wpisu. Czyżby zbliżał się remaster drugiej części?

Dla niewtajemniczonych dopowiem, że „They used to call me Prophet” jest zdaniem wymawianym na samym początku rozgrywki w Crysis 2. Oczywiście nie można tego traktować jako stuprocentowego potwierdzenia powstawania remastera, aczkolwiek wielu zgodzi się ze mną, że jest to praktycznie pewne. Poniżej możecie zobaczyć wideo z kanału SuperMilo4096, w którym usłyszycie wspomnianą wcześniej wypowiedź.

Niestety, Crytek w swoim wpisie nie ukrył żadnych dodatkowych informacji, które chociaż by pozwoliły nam pospekulować o ewentualnej dacie premiery. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości poznamy szczegóły, jeżeli powstawanie Crysis 2 Remastered okaże się prawdą. Być może usłyszymy o nim na nadchodzącym E3 lub lub Summer Game Fest, dlatego lepiej śledzić te wydarzenia. Nie zdziwię się jednak, jeżeli deweloperzy zdecydują się na zapowiedzenie produkcji jeszcze przed eventami, a na którymś z nich pokażą gameplay.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.