Z drugiej strony mało kto spodziewał się obsady, która dla odmiany nie będzie obfitowała w głośne nazwiska. No i warto pamiętać, że to na razie jedynie niepotwierdzone informacje. Należy je traktować ze sporym dystansem.

Christopher Nolan zrobi film o wampirach?

Choć kiedyś sam ufałem głęboko Nolanowi, to jego poprzednie eskapady nie wzbudziły już aż takiego zainteresowania z mojej strony, choć zdaję sobie sprawę, że mówimy o niezwykle głośnych filmach. Każdy kolejny obraz cenionego reżysera z pewnością powtórzy sukces poprzednich. Szczególnie jeśli ten zdecyduje się na stworzenie czegoś w klimacie, w którym dotychczas się nie poruszał. Mowa oczywiście o horrorze, o którego chęci wyreżyserowania wspominał zresztą sam.

Odkąd tylko potwierdzono, że nowy film Nolana powstaje, internet prześcigał się w spekulacjach. Jedni uważali, że reżysera zaangażowanego do nowego filmu z Jamesem Bondem, a wedle innych plotek chodziło o Memento 2. Sporo poświęcono rzekomym przeciekom o science-fiction skupionym na policji w helikopterach na wzór Błękitnego Gromu z 1983 roku. Tak czy siak, najnowsze przecieki (za Gizmodo) sugerują, że chodzi o coś kompletnie nowego. O horror historyczny o wampirach osadzony w 1920 roku.

Przyznam, że brzmi to niezwykle obiecująco, bo w ostatnim czasie gatunek “wampirów grozy” zalicza renesans. Filmowcy starają się, jak mogą, aby znów uczynić pijące krew straszydła przerażającymi. Jeśli jednak wziąłby się za to Nolan… no cóż, być może jemu się uda? Już wcześniej potwierdzono, że angaż dostał Matt Damon, z którym reżyser współpracował choćby przy okazji choćby Oppenheimera. Do tego w głównej roli mamy ujrzeć Toma Hollanda. Aktor miał rzekomo brać udział w zdjęciach jednocześnie z nowym Spider-Manem oraz Avengers: Doomsday. No ale to jedynie plotki. Wiemy za to, że nowy film Nolana zostanie wydany przez Universal, w IMAX, 17 lipca 2026 roku.

Źródło: Gizmodo