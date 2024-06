Remake Nosferatu na pierwszym zwiastunie. Bill Skarsgård i Willem Dafoe w obsadzie filmu Roberta Eggersa

Remake kultowego filmu Nosferatu może okazać się jednym z najlepszych horrorów tego roku. Szkoda, że współcześnie nie robi się już tyle gotyckiego kina grozy, bo potencjał jest ogromny.

Nosferatu – zwiastun, obsada, data premiery

Robert Eggers w zasadzie ani razu nie chybił. Amerykański reżyser zadebiutował genialną Czarownicą: Bajką Ludową z Nowej Anglii, aby później przekuć to w jeszcze większy sukces świetnego Lighthouse. Jeszcze później wydał odmiennego w założeniach i klimacie Wikinga, który nadal trzymał wysoki poziom. Jeśli więc czegoś możemy spodziewać się po jego kolejnym filmie, to na pewno tego, że “dowiezie”.

Projekt-marzenie Eggersa, czyli remake kultowego Nosferatu, powstaje już dłuższy czas. W sieci pojawił się właśnie pierwszy oficjalny zwiastun produkcji. Spoilerów nie musicie się obawiać, bo zamiast tego dostaniecie tonę klimatu i chwytów sięgających do klasyki gotyckiej grozy.

Friedrich Wilhelm Murnau jako pierwszy stworzył postać Hrabiego Orloka, czyli tytułowego wampira Nosferatu w filmie pod tym samym tytułem z 1922 roku. Nie mógł pozyskać praw do ekranizacji powieści Dracula Brama Stokera, więc wykorzystał ją jako być może zbyt jawną inspirację. Wdowa po Stokerze pozwała go później za kopiowanie dzieła, przez co wszystkie kopie filmu miały zostać zniszczone. Jak się okazało – chociaż część przetrwała po dziś dzień.

W remake’u definiującego gatunek obrazu występują m.in. Bill Skarsgård w roli wampira, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, a także Nicholas Hoult czy Ralph Ineson. Nosferatu Eggersa trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 25 grudnia 2024 roku, ale na polską premierę trzeba zaczekać aż do 24 stycznia 2025 roku.

