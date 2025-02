Tak wygląda Odyseusz w nowym filmie Christophera Nolana. Potwierdzono datę premiery

Jeszcze ponad rok musimy czekać na nowy film Christophera Nolana, autora takich hitów jak trylogia Mrocznego Rycerza, Oppenheimer czy Incepcja. Już od jakiegoś czasu wiemy, że jest to Odyseja, czyli hollywoodzkie podejście do klasycznego poematu Homera. Tym samym jest to pierwszy film historyczny w dorobku reżysera.

Odyseja od Nolana na pierwszym zdjęciu

Universal Studios pochwaliło się zdjęciem Matta Damona w roli Odyseusza, głównego bohatera opowieści. W zasadzie to jedyna nowa informacja dla fanów, bo jednocześnie potwierdzono coś, co wiemy już od jakiegoś czasu. Odyseja ma trafić do kin 17 lipca 2026 roku. Obraz powstaje – klasycznie dla Nolana – z wykorzystaniem technologii IMAX.

Matt Damon w roli Odyseusza. Film Christophera Nolana #TheOdysseyMovie trafi do kin 17 lipca 2026 roku. – czytamy we wpisie

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Warto zaznaczyć, że obsada historycznego filmu akcji zapowiada się naprawdę oszałamiająco. Oprócz Damona, do obsady należy Tom Holland, Mia Goth, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o czy John Leguizamo. Z częścią z nich reżyser współpracował już wcześniej. Wraz z Damonem nakręcił Oppenheimera oraz Interstellar.

Źródło: X