Pokaż właścicielom innych platform w Chivalry 2, kto jest najlepszy

Otwarta beta Chivalry 2 pozwala wcielić się w rycerza i wymierzyć sprawiedliwość posiadaczom konkurencyjnej konsoli/komputera.

Wszystko to za sprawą funkcji cross-play, która umożliwia toczenie pojedynków między użytkownikami komputerów PC i konsol: PS4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Beta ruszyła dziś o godzinie 17:00 i potrwa do 1 czerwca (wtorek) do godziny 17:00. Właściciele platformy Sony pobiorą ją z tego miejsca, entuzjaści sprzętu Microsoftu stąd, natomiast użytkownicy blaszaków powinni kliknąć w ten link.

Warto odnotować, że posiadacze konsol PlayStation będą mogli uzyskać dostęp do otwartej bety bez wymaganej subskrypcji PS Plusa. Inaczej ma się sprawa z osobami grającymi na Xboksach, bez usługi Xbox Live Gold nie będzie możliwe czerpanie przyjemności z zabawy. Tytuł oferuje wyłącznie tryb multiplayer.

Jak przeczytacie na stronie sklepu Epic Games Store:

Chivalry 2 to symulująca walkę wręcz pierwszoosobowa gra sieciowa, zainspirowana filmowymi wersjami epickich średniowiecznych bitew. Stań w szranki podczas walki na miecze, uniknij deszczu płonących strzał, weź udział w oblężeniu olbrzymiego zamku i przeżyj mnóstwo innych, emocjonujących chwil.

Beta Chivalry 2 oferuje moc atrakcji

Złaknieni krwi wojacy podczas ogrywania bety, natrafią na takie aktywności jak (źródło):

Rzeź Coxwell : Zakon Masonów zamierza spacyfikować wioskę Coxwell, po tym jak zadeklarowała wsparcie dla Argona II. Spal wieś, wyważ bramę, ukradnij złoto i zabij żołnierzy.

: Zakon Masonów zamierza spacyfikować wioskę Coxwell, po tym jak zadeklarowała wsparcie dla Argona II. Spal wieś, wyważ bramę, ukradnij złoto i zabij żołnierzy. Bitwa pod Darkforest : siły Agathian czekają, gotowe do zasadzki na armię Masonów, która maszeruje, by zabić księcia Fogbern Keep. Zniszcz barykadę, pchnij konwój, zdobądź i utrzymaj stróżówkę i zabij księcia.

: siły Agathian czekają, gotowe do zasadzki na armię Masonów, która maszeruje, by zabić księcia Fogbern Keep. Zniszcz barykadę, pchnij konwój, zdobądź i utrzymaj stróżówkę i zabij księcia. Oblężenie Rudhelma : Po tygodniach oblężenia siły Agathian rozpoczynają ostateczny atak na twierdzę Masonów. Wykorzystaj wieże oblężnicze, zdobądź i utrzymaj stróżówkę, zniszcz namioty, pchnij rampy oblężnicze, zdobądź i utrzymaj dziedziniec. Na koniec zabij dziedzica Masonów, aby odnieść zwycięstwo.

: Po tygodniach oblężenia siły Agathian rozpoczynają ostateczny atak na twierdzę Masonów. Wykorzystaj wieże oblężnicze, zdobądź i utrzymaj stróżówkę, zniszcz namioty, pchnij rampy oblężnicze, zdobądź i utrzymaj dziedziniec. Na koniec zabij dziedzica Masonów, aby odnieść zwycięstwo. Bitwa o Polanę Warden : Armie Zakonu Masonów i Rycerzy Agathian spotykają się na otwartym polu bitwy.

: Armie Zakonu Masonów i Rycerzy Agathian spotykają się na otwartym polu bitwy. Tereny turniejowe : Elitarni wojownicy Zakonu Masonów i Rycerzy Agathian walczą o dominację i adorację tłumu.

: Elitarni wojownicy Zakonu Masonów i Rycerzy Agathian walczą o dominację i adorację tłumu. Free-for-all : Rywalizujesz ze wszystkimi w tym pełnym chaosu trybie każdy na każdego. Pojawia się on po raz pierwszy w otwartej becie.

: Rywalizujesz ze wszystkimi w tym pełnym chaosu trybie każdy na każdego. Pojawia się on po raz pierwszy w otwartej becie. Pełna personalizacja: dostosuj swój wygląd w grze i odblokuj szeroką gamę opcji kosmetycznych. Zdobądź doświadczenie w każdej z czterech podstawowych klas oraz 12 podklas.

Dajcie znać czy przypadła Wam gustu produkcja od Torn Banner Studios.