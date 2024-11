Specjalna Edycja Chivalry 2 na Steam za 28 zł zamiast 205 zł. Średniowieczne walki jak w filmach

Chivalry 2 z powodzeniem przeniosło epickie średniowieczne bitwy na ekrany naszych komputerów. Jeśli spojrzymy na Steam, zobaczymy przy grze ponad 32 tys. recenzji od graczy. Średnia z ocen jest wysoka, co daje ostatecznie bardzo pozytywne opinie. Gra swego czasu była bombardowana negatywnymi ocenami, ale nie dajcie się zwieźć, ponieważ to mocna propozycja dla fanów gatunku. Wspomniane opinie samych użytkowników Steam mówią zresztą same za siebie – 81% osób jest zachwyconych grą. Dlatego podsyłamy Wam niezłą promocję na wszystkie dostępne edycje tej wieloosobowej jatki.

Chivalry 2 w promocji, wersje na Steam

Gra została przeceniona w Instant Gaming i w zależności od edycji możemy zyskać od 145 zł do 175 zł. Za klucze Steam zapłacimy np. przez BLIK i dostaniemy je od razu po sfinalizowaniu transakcji. Wystarczy je następnie aktywować na swoim koncie platformy Valve.

Jak piszą sami deweloperzy, to wieloosobowa walka z perspektywy pierwszej osoby, zainspirowana średniowiecznymi bitwami z filmów. Mamy więc sporo akcji, widowiskowe bitwy dla 64 graczy i wiele różnych scenariuszy – od areny turniejowej po wielkie oblężenia zamków.

Gra prezentuje wysoki poziom graficzny, a nie wymaga mocnego komputera. Uruchomimy ją w niższych ustawieniach już na sprzęcie posiadającym procesor Intel i3-4370, 8 GB RAM oraz kartę grafiki na poziomie Nvidia GeForce GTX 660.

