Oto apokalipsa po polsku. Chernobylite 2 na nowym trailerze zachęca klimatem

Chernobylite 2 potrzebuje waszego wsparcia

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry Chernobylite 2: Exclusion Zone. Ta polska produkcja od studia The Farm 51 jest kontynuacją wydanego kilka lat temu „symulatora chodzenia po Zonie”. Oczywiście gra miała do zaoferowania wiele i była ciepło przyjęta zarówno przez zwykłych graczy, jak i największych miłośników postapokaliptycznych realiów. Słowem, dobra strzelanka i nie tylko. Teraz jednak nadchodzi jeszcze więcej.

Sequel ma oferować znacznie bardziej rozbudowaną rozgrywkę, gwarantując taki sam gęsty, nietuzinkowy klimat realiów z okolic Czarnobyla. Żeby jednak nie było tak prosto, to twórcy mają dla was ważną informację — potrzebują wsparcia. Gra jest tworzona w oparciu o zbiórkę na Kickstarterze i trzeba przyznać, że budzi to spore zainteresowanie. Osiąganie kolejnych progów kwotowych pozwoli twórcom zaimplementować do gry kolejne rzeczy.

Dla przykładu, na ten moment osiągnięto 5. próg (160 000 euro), co pozwoli na m.in. przełączanie widoku TPP i FPP, dodanie wszystkich broni z pierwszej odsłony, customizację broni czy wprowadzenie dodatkowych lokacji dla misji jednoosobowych i w coopie.

Grę możecie wesprzeć na oficjalnej stronie zbiórki.

Zapowiada się to wybornie, dlatego zainteresowani fani powinni rozważyć wsparcie polskich twórców na Kickstarterze. Niestety, póki co nie wiemy nic o potencjalnej dacie premiery. Mówi się, że tytuł ma zadebiutować jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo, na ile jest to realnie możliwe. Wiadomo jednak, że twórcy celują w wydanie Chernobylite 2 na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S – czyli standardowo.

