Dzisiaj – 6 marca 2025 roku – w ramach wczesnego dostępu Steam (Steam Early Access) zadebiutowała wyczekiwana gra Chernobylite 2. Jest to kontynuacja postapokaliptycznej gry od polskiego studia The Farm 51. Tytuł trafił dziś wyłącznie na komputery PC. W późniejszym czasie twórcy planują wydanie na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Premiera gry Chernobylite 2: Exclusion Zone we wczesnym dostępie

Według deweloperów wczesny dostęp potrwa od 6 do 10 miesięcy. Aktualnie produkcję możecie kupić w sklepie Valve w cenie 134,10 złotych, aczkolwiek mamy dla Was świetną propozycję. W ramach promocji w sklepie Instant Gaming możecie zgarnąć grę jeszcze taniej.

Chernobylite 2 to kontynuacja serii zapoczątkowanej przez grę Chernobylite, stworzoną przez polskie studio The Farm 51. W odróżnieniu od pierwszej części, tym razem mamy do czynienia z grą action-RPG z elementami survival horroru, która oferuje zarówno widok z perspektywy pierwszoosobowej, jak i trzecioosobowej.

Akcja rozgrywa się w alternatywnej wersji Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Po katastrofie z 1986 roku, w wyniku której powstał Czarnobylit – cenny i energetycznie silny materiał – gracz wciela się w wędrowca, który go poszukuje. Odcięty od reszty świata i uwięziony w Strefie, zmaga się z atakami przerażających potworów. Głównym celem jest przetrwanie i połączenie sił z ostatnimi ocalałymi.

Wchodząc do świata Chernobylite 2, nawet we Wczesnym Dostępie, możesz spodziewać się podwojenia lub potrojenia czasu spędzonego z pierwszą grą – nie tylko dlatego, że sam obszar Strefy jest tym razem około 20 razy większy, ale także dzięki liczbie misji, zadań pobocznych, napotkanych postaci i mechanik rozgrywki. Co więcej, możesz grać z dwóch różnych perspektyw – pierwszej lub trzeciej osoby – co jest możliwe dzięki sukcesowi naszej niedawno zakończonej kampanii na Kickstarterze. – czytamy w wiadomości od deweloperów.

