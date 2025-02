Czy Call of Duty jest w Xbox Game Pass? Legendarna strzelanka w abonamencie

Od momentu kupienia Activision Blizzard przez Microsoft pojawiały się informacje o możliwym debiucie serii Call of Duty w abonamencie. Xbox Game Pass i najpopularniejsza strzelanka na świecie? To brzmi jak genialne połączenie i faktycznie, po czasie stało się prawdą. Które odsłony kultowego cyklu są dostępne dla posiadaczy abonamentu? Okazuje się, że nie wszystkie.

Call of Duty w Xbox Game Pass

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft było gigantycznym wydarzeniem w skali całej branży. Informacja o sfinalizowaniu transakcji z miejsca obiegła cały świat, a miliony graczy zastanawiało się, jak to wpłynie na losy poszczególnych studiów, marek czy wreszcie rozwoju Xboksa i oferty Xbox Game Pass. Dla wielu najważniejsze pytanie dotyczyło właśnie abonamentu. Czy takie przejęcie oznacza, że wszystkie gry spod szyldu Activision Blizzard trafią w końcu do biblioteki usługi? Po latach wiemy, że… i tak i nie. Skąd taka nieoczywistość?

Z jednej strony owszem, wszystkie produkcje należące do tego konglomeratu mają szansę pojawić się w bibliotece Xbox Game Pass, jednak nie wygląda to tak, że jednego dnia podjęto decyzję o udostępnieniu ich wszystkich na raz. Minęło już parę lat od przejęcia, a my nadal czekamy na pojawienie się części gier czy serii. Te wprowadzane są stopniowo, a ich dodawanie do abonamentu jest wydarzeniem bezprecedensowym i budzącym duże zainteresowanie.

Call of Duty: Black Ops 6, czyli seria wróciła do dawnej formy.

Najważniejsze jest to, że Call of Duty jest dostępne w Xbox Game Pass — choć nie tak, jak życzyliby sobie tego niektórzy fani, w tym ja. Jeżeli liczyliście na pojawienie się w bibliotece starszych odsłon, to na to będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Obecnie mając abonament Microsoftu możecie zagrać w dwie części kultowego cyklu. I przy okazji oszczędzicie sporo kasy, bo te kosztują krocie.

Jaki abonament trzeba mieć, by zagrać w Call of Duty?

Obecnie w abonamencie Xbox Game Pass możemy pobrać dwie odsłony serii – Call of Duty: Black Ops 6 oraz Modern Warfare III z 2023 roku. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że do usługi dodano dwie najnowsze części cyklu. Najbardziej interesująca jest oczywiście ta najnowsza, czyli Black Ops 6 z 2024 roku. Ta część zadebiutowała w abonamencie już w dniu premiery, co było sytuacją wyjątkową. To pierwszy raz w historii serii, gdy ta pojawiła się w jakimkolwiek abonamencie od razu na premierę. Co ważne, zainteresowanie wśród graczy było tak duże, że gra z miejsca stała się największą premierą od kiedy ten abonament w ogóle istnieje.

I nie ma się specjalnie czemu dziwić, bo twórcy stanęli na wysokości zadania. Podmarka Black Ops wróciła w glorii i chwale, oferując nam to, za co pokochaliśmy ją przed laty. Znowu spotkaliśmy się z dobrze znanymi bohaterami, obserwując i biorąc udział w przełomowych wydarzeniach za kulisami, w akompaniamencie globalnych konfliktów, infiltracji i za kotarami wielkiej polityki. Kampania trzyma wysoki poziom, do którego seria zdążyła nas przyzwyczaić, a na słowa uznania zasługuje też rozbudowany tryb Zombie. Nie obyło się również bez standardowego multiplayera, który regularnie przyciąga miliony graczy i zaskakuje nowymi dodatkami, trybami i mapami. Słowem, jest naprawdę dobrze.

Miłośników cyklu Modern Warfare na pewno ucieszy fakt, że w abonamencie dostępna jest też trzecia jego odsłona – ta do tej pory najnowsza. Jej premiera była dość kontrowersyjna. Okazało się bowiem, że twórcy nie przygotowali nowej gry w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, a raczej rozbudowali drugą odsłonę. W związku z tym dostaliśmy dość okrojoną kampanię, a tryb sieciowy był w zasadzie przeniesieniem tego, co było w „dwójce” do nowych realiów.

Kolejne odsłony już w drodze?

Na szczęście jest duże prawdopodobieństwo, że w niedalekiej przyszłości do abonamentu dołączą kolejne pozycje z kultowego cyklu. Choć nie ma jeszcze oficjalnych zapowiedzi, to wiele można się dowiedzieć z gier dodawanych do Microsoft Store. W dużym skrócie, zasada zaobserwowana do tej pory wygląda następująco. Gra pojawia się w sklepie Microsoftu, a w ciągu kilku miesięcy jest wielce prawdopodobne, że zostanie dodana do abonamentu Xbox Game Pass.

W skrócie, rozpoczęcie sprzedaży gry na platofrmie Microsoftu sugeruje, że za jakiś czas gra może zostać dodana jako tytuł do pobrania w ramach Xbox Game Pass. I obecnie wiemy, że taki los może spotkać m.in. Call of Duty: Modern Warfare 4, a także pierwszą oraz drugą odsłonę serii. Informacja została podana przez sprawdzonego informatora, dlatego pozostaje nam trzymać kciuki za niedługi debiut gier w usłudze.

Źródło: Opracowanie własne