Chernobylite 2: Exclusion Zone możecie wypróbować za darmo

Jeżeli należycie do fanów gry Chernobylite, wydanej w 2021 roku przez polskie studio The Farm 51, to mamy dla Was wspaniałą wiadomość. Kontynuacja produkcji z dwójką w nazwie oraz podtytułem Exclusion Zone zadebiutuje na rynku już niedługo, a teraz deweloperzy postanowili pozwolić wszystkim zainteresowanym za darmo przetestować nadchodzący tytuł. Poniżej wszystkie najważniejsze szczegóły!

Chernobylite 2: Exclusion Zone dostępne do wypróbowania za darmo na Steam. Rozmiar plików zaskakuje

Druga część postapokaliptycznej serii doczekała się bowiem wersji demonstracyjnej na platformie Steam. Przedstawiciele zespołu The Farm 51 poinformowali, że można już pobierać darmowe demo Chernobylite 2 w sklepie Valve, aby „zacząć swoją eksplorację Strefy Wykluczenia”. Pierwsze, co rzuca się w oczy po próbie instalacji, to rozmiar gry. Twórcy uspokajają i zapewniają, że nie trzeba się tym przejmować, ponieważ to „nie tylko 'demo’, które udaje grę, ale pełnoprawny prolog całej historii Chernobylite 2 wraz z otwartym światem”. Wersja demonstracyjna waży bowiem imponujące 115 GB (z niewielkim hakiem).

My natomiast uspokajamy tych, którzy nie będą mieli czasu na sprwadzenie gry w ciągu najbliższych kilku dni. Czasu jest więcej – na pobranie i przetestowanie wersji demonstracyjnej macie czas do 3 marca do godziny 19:00 czasu polskiego. Gracze mogą śmiało dzielić się swoimi opiniami na oficjalnym kanale twórców na Discordzie czy też na forum Steam. Wszystkie social media znajdziecie tutaj.

Exclusion Zone ma zadebiutować w pełnej wersji w ramach wczesnego dostępu wyłącznie na PC już 6 marca 2025 roku. W przyszłości gra ma również trafić na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: Steam