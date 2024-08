Polskie Chernobylite 2 rzuca rękawicę STALKER 2. Pierwszy zwiastun i informacje o grze

Pierwsza część Chernobylite okazała się czymś zupełnie innym od serii STALKER, lecz osadzonym w ryzach bardzo podobnego uniwersum. Teraz The Farm 51 ma szansę naprawić błędy poprzedniczki.

Chernobylite 2 oficjalnie

W 2021 roku na świat trafiła pierwsza część Chernobylite, czyli całkiem udanej produkcji łączącej ze sobą wiele różnych gatunków. Pozornie jej największą siłą był właśnie klimat – idealnie wkomponowujący się w estetykę serii STALKER czy Metro. Fani tego typu przygód postapokaliptycznych mogli liczyć na miks craftingu, survival horroru, RPG-a, FPS-a i budowania bazy z nastawieniem na rozgrywkę dla pojedynczego gracza i całkiem intrygującą fabułę. “Dwójka” ma być tym wszystkim, ale “lepiej” i “bardziej”.

Chernobylite 2: Exclusion Zone dostało pierwszy oficjalny zwiastun. Ten raczej nie powoduje opadu szczęki (nie aż tak, jak gameplay ze STALKER-a 2, ale to przecież zupełnie co innego). Mimo wszystko klimat jest tu silny. Fani i tak mają na co czekać. W końcu pierwsza część zjednała sobie całkiem pokaźną grupę graczy. Obecnie tytuł ma ponad 10 tys. ocen na platformie Steam. Wedle graczy jest to “bardzo pozytywnie” oceniana produkcja.

Chernobylite 2 znów ma łączyć ze sobą survival, crafting, horror, FPS-a, budowanie bazy i RPG-a z nieliniową fabułą. Twórcy chcą zaoferować graczom immersyjną fabularną wyprawę z wieloma elementami, które nie powinny nikogo znudzić. Wszystko, co znane, ma być lepsze. Dotyczy to przede wszystkim zadań, napotykanych na drodze postaci, systemu walki, eksploracji czy właśnie budowania naszej bazy wypadowej.

Zupełną nowością ma być jednak tryb multiplayer. Gra zaoferuje możliwość grania w kooperacji ze znajomymi. I do tego wszystko to w kompletnie otwartym świecie! Na razie tytuł nie posiada daty premiery, ale spodziewamy się, że wyjdzie w 2025 roku na PC i konsole.

Źródło: Steam