Nowy Wiedźmin od studia The Molasses Flood będzie sieciową grą z otwartym światem. Tak sugeruje ogłoszenie o pracę, które pojawiło się w internecie. Choć z jednej strony czeka nas zupełnie nowe podejście do znanego uniwersum, to w rzeczy samej pewne podstawy pozostaną niezmienione. Chodzi oczywiście o zapowiadany w ubiegłym roku Project Sirius. Czekacie na wiedźmińskie MMO?