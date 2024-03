Kiedy wyjdzie Wiedźmin 4? Premiera nie tak szybko…

Wiedźmin 4 – pełna produkcja ruszy już niedługo

Twórcy ze studia CD Projekt RED podzielili się garścią szczegółów dotyczących ich obecnych projektów. W studio w ostatnim czasie zaszło sporo zmian, głównie dotyczących podziału sił roboczych na poszczególne projekty. Po premierze Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, zespół pracujący nad grą mocno się skurczył — do zaledwie 17 osób. Spore grono deweloperów zostało przesunięte do prac nad Projektem Polaris, czyli grą Wiedźmin 4. Ta ekipa liczy już 400 osób i, jak podaje deweloper, osiągnęła docelową liczbę. Ta ma umożliwić wejście projektu w fazę właściwej produkcji.

Rozpocznie się w drugiej połowie tego roku. Oznacza to, że premiera nowej, pełnoprawnej gry z Wiedźminem jest… dość odległa. Zespół ma jednocześnie duży komfort i konkretnie postawione wymagania. CDPR nie chce powtórki z premiery Cyberpunku 2077, o czym wielokrotnie mówiono w wywiadach. Twórcy dość skrzętnie przeanalizowali ówczesną sytuację, dokonując swoistego rachunku sumienia. Co wyszło, a co nie? Gdzie popełniono błąd i które aspekty należało zrobić zupełnie inaczej? Są już uzbrojeni w tę wiedzę, podobnie zresztą jak spory budżet. Projekt nowego Wiedźmina jest zatem zaopatrzony we wszystko to, co potrzebne.

Chcielibyśmy, aby do połowy roku przy projekcie pracowało około 400 osób. Adam Badowski

Przy okazji, możecie rzucić okiem na technologię wykorzystywaną do produkcji:

No ale trzeba czasu, dlatego nie spieszcie się z planowaniem rozgrywki. Do ukazania się tytułu na rynku minie jeszcze sporo czasu. Choć nadal mamy wiele niewiadomych, to nie da się ukryć, że tytuł budzi ogromne emocje i zaangażowanie fanów. Nie możemy się doczekać kolejnych wieści!

