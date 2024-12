Kolejne Call of Duty w Xbox Game Pass? Kultowe gry mogą trafić do biblioteki

Wiele wskazuje na to, że Microsoft planuje dodać kolejne odsłony serii Call of Duty do abonamentu Xbox Game Pass. W sklepie Microsoft Store pojawiły się kolejne części cyklu, co może zwiastować ich debiut w bibliotece popularnej usługi. Dla wielu graczy to genialna wiadomość, bo na liście znajduje się kilka z najlepszych odsłon uwielbianej marki strzelanek.

Xbox Game Pass otrzyma kolejne odsłony Call of Duty

W przypadku wielu nadchodzących do Xbox Game Pass gier mamy do czynienia z podobnym schematem. Najpierw tytuł pojawia się w sprzedaży w Microsoft Store, a następnie trafia do biblioteki abonamentu. Debiut w usłudze może nastąpić nawet wiele miesięcy po rozpoczęciu sprzedaży, ale i tak jest to swego rodzaju zwiastun. I tak też może mieć miejsce w przypadku kilku odsłon serii Call of Duty.

Wraz z przejęciem Activision przez Microsoft zaczęliśmy wyczekiwać debiutów gier z popularnej serii w abonamencie. Pojawiło się w nim Modern Warfare III, a niedawno swoją wielką premierę miało Call of Duty: Black Ops 6. Teraz czekamy na kolejne gry i wiele wskazuje na to, że będzie ich całkiem sporo. Jakiś czas temu informowaliśmy o możliwym dodaniu 3 odsłon, ale to nie koniec. W drodze są już bowiem kolejne.

Jak poinformowano na Reddicie, do abonamentu Game Pass mają dołączyć następujące odsłony Call of Duty:

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Call of Duty: World War 2

Call of Duty: Black Ops 3

Te gry były wcześniej dostępne na Steam, ale teraz gracze będą mogli uzyskać do nich dostęp również za pomocą Microsoft Store na PC. Dostępność w sklepie sugeruje nam, że za jakiś czas produkcje mogą pojawić się w abonamencie.

