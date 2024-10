Call of Duty przekroczyło 500 milionów sprzedanych odsłon. The Beatles branży gier

W sieci pojawiła się informacja dotycząca sprzedaży wszystkich gier z serii Call of Duty. Kultowa marka, zdaniem Activision, rozeszła się od początku istnienia w ponad 500 milionach egzemplarzy. To druga najlepiej sprzedająca się marka gier na świecie i w historii.

Gigantyczna sprzedaż serii Call of Duty

Jak donosi Washington Post, firma Activision podała, że sprzedaż wszystkich gier z serii Call of Duty od początku istnienia przekroczyła 500 milionów. Ponad pół miliarda gier tej kultowej marki znalazło swoich nabywców na całym świecie. To wynik na poziomie szacowanej liczby płyt, którą fanom opchnęli The Beatles – mowa zatem o prawdziwym gigancie branży gier wideo.

Co ciekawe, to nadal nie jest wynik uplasowujący serię na pierwszym miejscu najpopularniejszych marek. Czołową pozycję wciąż dzierży Mario od Nintendo, który przez wiele lat trafiał na rynek pod przeróżnymi postaciami, zarówno w świecie 2D, jak i 3D.

Najnowszą odsłonę CoD, czyli Black Ops 6 możecie ogrywać już teraz. Tytuł pojawił się na rynku w miniony piątek i od premiery jest dostępny w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Co ważne, ogracie go również w chmurze NVIDII, czyli GeForce NOW. Sprawdziłem, jak to działa i przyznam, że serwer w Polsce naprawdę robi świetną robotę. Można grać w ten sposób nawet w multiplayer, a doświadczenie i tak będzie dobre.

Źródło: gamingbolt.com