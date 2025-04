Jeszcze więcej hiciorów Activision w Xbox Game Pass. Tych gier w usłudze trzeba wypatrywać

W Xbox Game Pass mogą pojawić się uwielbiane produkcje od Activision Blizzard, w tym więcej gier z serii Call of Duty oraz Tony Hawk.

Zanim jednak będziemy mogli skupić się na tym, co nadchodzi, warto pamiętać o niedawnych premierach. Ostatnio Xbox Game Pass otrzymało fantastyczne South of Midnight czy bardzo polecane przez fanów post-apo Atomfall. Te i mnóstwo innych tytułów nadrobicie taniej!

Xbox Game Pass otrzyma starsze Call of Duty?

Na Redditcie znowu wrze — tym razem za sprawą użytkowników, którzy zauważyli coś ciekawego w sklepie Microsoftu. W zakładce “Included with Game Pass” pojawiło się kilka gier z serii Call of Duty, a także Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Xboxa, ale takie oznaczenia w przeszłości często zapowiadały przyszłe ogłoszenia.

Wśród gier, które aktualnie “świecą się” jako potencjalnie dostępne w ramach Game Passa, są m.in. Call of Duty World at War, Infinite Warfare oraz Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Nie wiadomo, czy to tylko błąd, przedwczesna aktualizacja, czy zapowiedź większego ruchu ze strony Microsoftu, ale można śmiało spodziewać się ich debiutu w usłudze.

Na razie pozostaje obserwować, czy Microsoft oficjalnie potwierdzi ten przeciek. Ale jak historia pokazuje — takie “przypadkowe” zmiany w sklepie często nie są przypadkowe. Społeczność Reddita znowu może mieć rację, a Game Pass być o krok od naprawdę dużego update’u.

Źródło: Reddit