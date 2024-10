Call of Duty: Black Ops 6 do pobrania. Ruszył pre-load gry

Chociaż do premiery pozostało kilka dni, to wy już teraz możecie pobrać grę Call of Duty: Black Ops 6. Uruchomiono pre-load tej wyczekiwanej strzelanki, dzięki czemu już w momencie premiery możliwe będzie ruszenie do walki na serwerach i w ramach kampanii czy innych trybów. Gotowi na przygodę?

Ten tydzień należy do Call of Duty: Black Ops 6

Już w piątek 25 października odbędzie się światowa premiera Call of Duty: Black Ops 6. Podseria kultowej marki powraca i wiele wskazuje na to, że będzie to powrót przez fanów upragniony. Nie dość, że czeka nas kolejny rozdział historii znanych bohaterów, to również miłośnicy trybów sieciowych mają na co czekać. Twórcy zapowiedzieli duże zmiany w zakresie mechaniki poruszania się, a na serwerach nie zabraknie m.in. kultowej mapy Nuketown.

Jeżeli nie możecie się doczekać, to mamy dobre wieści. Już teraz można pobierać grę w ramach pre-loadu, dzięki czemu zaoszczędzicie czas na premierę. Pobieracie dzisiaj, gra jest gotowa i w piątek wystarczy tylko odpalić wybrany tryb i cieszyć się grą. Pre-load jest dostępny już teraz na wszystkich platformach. Co ciekawe, nie musicie przygotowywać setek gigabajtów wolnego miejsca na dysku — wystarczy raptem 56 GB, aby tytuł mógł działać. To miła zmiana względem ostatnich odsłon.

Przed pobraniem warto jednak sprawdzić wymagania sprzętowe gry. Te może i nie są wygórowane, ale tak dla pewności znajdziecie je tutaj.

