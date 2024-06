Jak długa będzie kampania Call of Duty: Black Ops 6? Treyarch odpowiada i mam mieszane uczucia

Kampania Call of Duty: Black Ops 6 w ujęciu Treyarch będzie “klasycznej długości” dla serii. To akurat odpowiedź taka, jak żadna.

Nowe Call of Duty klasycznie już zapowiada się nieźle, ale dopiero w praktyce przekonamy się, czy Treyarch nadal ma w sobie “to coś”, dzięki czemu Black Ops jest jedną z najlepszych “podserii” cyklu.

Call of Duty: Black Ops 6 – jak długa będzie kampania?

W rozmowie z serwisem Game File, Yale Miller, dyrektor produkcji w Treyrach opisał w nowych słowach podejście firmy do nowego Call of Duty i zmiany związane z przejściem do Microsoftu czy premiery w Xbox Game Pass. Wśród tego wszystkiego pojawiła się też być może nieco przeoczona informacja o długości głównej kampanii gry. Ja wiem, że seria CoD jest tak popularna przez tryby multiplayer, ale często to właśnie kampanie stoją na niezwykle wysokim poziomie. Zresztą, współcześnie nie dostajemy aż tylu dopracowanych militarnych FPS-ów skupionych na fabule.

Redakcja zapytała Millera o to, jak długiej przygody mogą oczekiwać fani zmagań singleplayer. Odpowiedź raczej nie zaskoczy nikogo, ale też nie wyjaśnia wcale wiele.

Obecnie gra ma długość klasycznej kampanii Call of Duty. – powiedział Yale Miller z Treyarch

Projektant nabrał więc wody w usta i zbył pytanie dość ogólnikowym stwierdzeniem, które nie wyjaśnia zbyt wiele. Mam wobec tego mieszane uczucia, bo mimo wszystko ciężko stwierdzić, czym jest “klasyczna długość kampanii” Call of Duty. Poprzednie Black Ops o podtytule Cold War dało się ukończyć w około 5 – 6 godzin. Modern Warfare III skracało ten czas w porywach nawet do 4 godzin. Wiele gier z serii zamyka ten czas w około 6-7 godzin. Są też odsłony jak Call of Duty: Black Ops 3, które wystarcza na nawet 9 godzin.

Ciężko więc stwierdzić, co w myśli miał Miller, ale wygląda na to, że nie będzie zbyt długo. Jeśli twórcy przyłożyli się do zadania, to zawsze gracze mogą liczyć na świetną i emocjonującą historię, z której słynie Black Ops. Z drugiej strony ta cena…

Źródło: Game File