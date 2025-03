Call of Duty 2026 ma powstawać na Xbox nowej generacji. Koniec wsparcia ery PS4 i XOne

Pierwsze konkretne informacje o Call of Duty 2026 pojawiły się w sieci. Jeśli można im wierzyć, dopiero w 2026 roku Activision porzuci last-geny i to z powodu… next-genów.

W 2024 roku sporo mówiło się o nowej generacji konsoli do grania. Podobno Microsoft szykuje handhelda jako część swojej next-genowej oferty i być może mierzy nawet tak wcześniej, jak w 2026 rok. Przy czym brzmi to dość dziwnie, skoro od dawna spekuluje się o premierze PlayStation 6 dopiero w 2028 roku. Najwcześniej w 2027 roku. Czy to w takim razie oznacza, że Microsoft i Sony pierwszy raz miną się z datami?

Tego nie wiemy, ale w sieci pojawiły się nowe plotki o Call of Duty 2026, które ma okazać się Modern Warfare IV – grą, której szczegóły wyciekły niedawno do sieci (w bieżącym roku dostaniemy nowe Black Ops). Znany dataminer w społeczności fanów Call of Duty TheGhostofHope donosi, że Activision nie chce porzucić ery PS4 i Xbox One dla CoD 2025, ale zrobi to dopiero w przyszłym roku. Oto jego informacje dotyczące MWIV:

Brak wsparcia dla starej generacji

Tradycyjny interfejs jak w starszych grach (bardziej tradycyjny niż w BO6)

Silnik jest przerabiany, aby rozwiązać problemy MWII, takie jak „wizualny bałagan” itp.

Opracowywany na dev kitach dla następnej konsoli Xbox

Brak „Warzone 3”, jeśli Verdansk nie utrzyma obecnych/powracających graczy – informuje Hope

No cóż – mamy tu naprawdę sporo niezwykle ciekawych informacji, choć po części brzmią one… dość niewiarygodnie. Nikt raczej nie wątpi, że Activision w w 2025 roku zapomni o graczach na last-genach, ale mało kto spodziewałby się, aby w 2026 roku ukazało się Call of Duty gotowe na nową generację. No i jeszcze wzmianka o możliwym skasowaniu hitowego Warzone, jeśli nie uda się przyciągnąć z powrotem graczy za sprawą powrotu mapy Verdansk… Jest za wcześnie, aby cokolwiek sugerować, ale Activision faktycznie może szykować kilka zaskoczeń.

