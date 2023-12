Znamy szczegóły o Call of Duty 2025. Projekt powstaje w duchu Modern Warfare III

Wygląda na to, że Call of Duty 2025 to Black Ops 2, czyli bezpośrednia kontynuacja CoD 2024. Oznacza to kontynuację niczym Modern Warfare III.

Tegoroczna odsłona legendarnego cyklu strzelanek okazała się… no, co najwyżej średnia. W praktyce wlepiłem jej zasłużoną „dwóję”, narzekając na jawne zdzieranie z klientów kasy. Tak źle w serii jeszcze chyba nie było, ale tytuł i tak sprzedaje się świetnie. Sugeruje to, że Activision może mieć gdzieś oceny, a pomysł na wydawanie skleconych na kolanie kontynuacji rok po roku pozostaje w mocy.

Call of Duty 2025 to kolejny ryzykowny pomysł?

Tak przynajmniej donosi Tom Henderson, który na Insider-Gaming postanowił przybliżyć zakulisowe informacje o Call of Duty 2025. Wedle jego źródeł, będzie to bezpośrednia kontynuacja CoD-a z 2024 roku, czyli nowego Black Ops. Myślcie o tym jako o czymś w rodzaju Call of Duty: Modern Warfare III, które również trafiło na rynek bezpośrednio rok po wydaniu poprzedniej części. Zazwyczaj seria przeplatana jest kolejnymi „podseriami”, ale Activision mogło skończyć z taką strategią. Zresztą, informowaliśmy o tym już wcześniej.

Ponadto ma to być pierwsza od 2018 roku gra z serii, która zabierze nas w przyszłość. Black Ops 2024 podobno rozgrywać się ma w 2025 roku, a „dwójka” zabierze nas do 2030 roku. Nie jest to więc jakaś wielka różnica, ale jednak szykuje się podróż w przyszłość. Znów mają pojawić się znane nam twarze, w tym te przedstawione w kolejnej części.

Mówiąc o innych konkretnych szczegółach dotyczących Call of Duty 2025, które są bardzo zmienne ze względu na wczesny etap rozwoju gry (22 miesiące w momencie pisania tego tekstu), rozumie się, że gra ma również mieć przerobiony system ruchu, powrót klasycznego tworzenia klasy „wybierz 10”, tryb strzelaniny i kolejny rok trybu zombie, opartym na rundach. – informuje Tom Henderson

Insider jest sprawdzonym i bardzo wiarygodnym źródłem. Mimo wszystko polecam podchodzić do przedstawionych informacji z dystansem.