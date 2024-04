Wyciekły szczegóły anulowanej darmowej gry Call of Duty z zombie

Call of Duty miało doczekać się osadzonej w otwartym świecie gry free-to-play z zombie w roli głównej. Projekt jednak poszedł do kosza.

Jakiś czas temu w sieci szalały plotki dotyczące nowej, potencjalnie darmowej gry Call of Duty, która miałaby w ramach osobnego projektu oferować najlepsze rzeczy z trybów Zombie z serii. Nie wiemy, czy tytuł nadal istnieje, ale wygląda na to, że to Raven Software odpowiadało kiedyś za coś podobnego.

Call of Duty stawiające na Zombie

Na kanale Glitching Queen pojawił się bardzo ciekawy wywiad z byłym deweloperem z Raven Software. Studio przez wiele ostatnich lat głównie pomagało przy projektowaniu kolejnych gier z cyklu Call of Duty. Niegdyś mieli jednak całkowicie własne projekty, a jednym z nich była osobna gra Zombie. Niestety, choć prace trwały około roku, gra nigdy nie wyszła z fazy dokumentacji projektowej.

Były deweloper opisuje, że Raven wzięło projekt od Treyarch, które przed wydaniem Black Ops 2 nie było pewne, czy chce wracać do trybów Zombie. Dlatego też właśnie “krucze” studio zaczęło pracę nad samodzielną, darmową grą opierającą się na mikropłatnościach (czyli gra-usługa) przeznaczonej dla 1 – 4 graczy. Przygoda graczy miała rozpoczynać się na gladiatorskiej arenie w stylu Mad Maxa, po której trafiliby oni do otwartego świata.

Całość wspierała wbijanie kolejnych poziomów i pełną customizację postaci i wyposażenia. Otwarty świat miał oferować szereg aktywności, jak m.in. walki z falami wrogów. Gracze mieliby spodziewać się “zabawnej, kampowej, eksperymentalnej” gry Call of Duty. Finalnie Treyarch rzekomo chciał projekt z powrotem, ale Activision go anulowało. Co ciekawe, wedle opinii dewelopera z Raven, obecnie nie ma w planach niczego podobnego, skupionego wokół trybu Zombie.

Zamiast tego gracze dostali m.in. tryb DMZ z zombie w Modern Warfare III, do którego trafiła rzekomo część pomysłów z anulowanego projektu. Ten brzmi jednak ciekawie, a patrząc na sporą liczbę fanów zabijania umarlaków w Call of Duty, może nawet przyniósłby sporo zysku dla Activision.

Źródło: Reddit