Call of Duty znalezione w usłudze Game Pass? Gracze zdumieni

Miliony fanów czekają na to, aż do abonamentu Xbox Game Pass trafi seria gier Call of Duty. To wyczekiwane jest od momentu dokonania zakupu Activision Blizzard przez Microsoft. Ostatnio niektórzy gracze zauważyli pewną dziwną rzecz. Być może debiut serii w abonamencie jest bliżej, niż się nam to może wydawać.

Call of Duty w Xbox Game Pass? Jest poszlaka

Czekam na Call of Duty w Xbox Game Pass. I nie jestem jedyny, bo masa graczy wyczekuje, aż do usługi trafi kultowa seria Activision. Black Ops, Modern Warfare i inne odsłony zdecydowanie zasługują na to, aby ponownie je ograć i wrócić w ramach takiej usługi, jaką jest abonament na konsolach Xbox i PC. Okazuje się, że może to mieć miejsce już niedługo. W sieci pojawiła się informacja, że niektórzy z graczy zauważyli w apce xCloud ikonę prezentującą odsłonę Black Ops 3.

Po naciśnięciu aplikacja się zatrzymywała i gry nie dało się uruchomić — nikt w to nie zagrał, ale obrazek gry widziano wielokrotnie.

Obok widać było również Destiny 2. Ta gra też nie pozwalała się uruchomić i podobnie jak BO3, po czasie zniknęła. Czy to sugeruje, że już wkrótce ogramy je w ramach abonamentu?

Gry po jakimś czasie zniknęły i na razie nie wiadomo, dlaczego niektórzy mogli je zobaczyć. Niektórzy sugerują, że to błąd, ale tymczasowy — i owe produkcje, w tym kultowa seria, zaczną pojawiać się w usłudze Microsoftu już wkrótce. No to standardowo — więcej o Game Pass przeczytacie w tym miejscu.

Źródło: Reddit