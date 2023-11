Nowe Call of Duty 2024 wycieka. Świetny setting i zmiany, na które fani czekali od dawna

Nowe Call of Duty ma zabrać nas w realia I Wojny w Zatoce Perskiej, czyli do wczesnych lat 90. (lata 1990 – 1991). O tym wiedzieliśmy już wcześniej, bo informacje o grze wyciekają od jakiegoś czasu. Mimo wszystko Jez Corden na łamach Windows Central podzielił się tym, co wie. A wie całkiem sporo, a do tego brzmi to wszystko bardzo pozytywnie. Na pewno, jeżeli jesteście wymęczeni formułą nowoczesnego konfliktu zbrojnego znanego z Modern Warfare i chcielibyście wrócić do klasyki.

Call of Duty: Black Ops – Gulf War albo jakoś tak

Nowe Call of Duty to najpewniej Black Ops 6 lub Black Ops – Gulf War, choć Treyarch jeszcze tego nie zdecydował. Kolejna odsłona popularnej podserii Black Ops ma „zbadać zniuansowaną narrację wojny w Zatoce Perskiej, skupiając się krytycznie na różnych uczestnikach konfliktu”. Brzmi ciekawie, choć pytanie brzmi, ile w tym klasycznego amerykańskiego patriotyzmu, a ile faktycznego przedstawienia informacji.

Fani klasyki mogą się cieszyć, bo gra stanowi „powrót do bardziej tradycyjnej wojskowej technologii bojowej i znajomych gadżetów Black Ops, w przeciwieństwie do obecnej i bliskiej przyszłości technologii, którą widzieliśmy w Modern Warfare i kilku innych ostatnich tytułach Call of Duty”. W praktyce oznacza to porzucenie najnowszych technologii. Powróci więc klasyka uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy z tamtych lat.

Treyarch chce przywrócić świetność trybowi Zombie, znów dzieląc go na rundy. Do tego tryb multiplayer oferować ma podobno zremasterowane wersje klasycznych map Black Ops, ale do końca nie wiadomo, czy faktycznie tak będzie. Activision ma przecież plan na bezpośrednią kontynuację tej gry w stylu tragikomicznego Modern Warfare III. Nowe Call of Duty: Black Ops trafić ma na półki sklepowe późną jesienią lub wczesną zimą 2024 roku. Activision zamierza oferować dłuższy okres dostępu przed premierą dla posiadaczy pre-orderów. Oczekiwania są wysokie, bo to podobno najdłużej powstająca gra od Treyarch w historii.