Brothers in Arms powróci, ale twórcy mają pracować też nad Borderlands 4 i czymś jeszcze

Gearbox Software może obecnie pracować nad Borderlands 4. Co ciekawe, producent miałby jednocześnie zajmować się czymś jeszcze innym.

Seria Borderlands zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, bo łączy ze sobą game loop rodem z Diablo, z intrygującym i szalenie dziwacznym lore’em, nie zapominając także o tym, aby sprawiać graczom frajdę. Przyznam jednak, że „trójka”, choć bodaj najbardziej doskonała z całej trylogii, wymęczyła mnie najbardziej. Serii przyda się mocny kop, aby mogła wejść na wyższy poziom, a nie kolejny raz oferować to samo.

Niemniej chętnie zagrałbym w taki tytuł i być może nadarzy się ku temu okazja. Gearbox ma obecnie pracować nad kolejną grą z serii. Tak przynajmniej sugeruje wpis w profilu LinkedIn jednego z byłych pracowników firmy, który miał sprawować piecze nad tytułem. Znajdziemy w jego CV wpis o „Borderlands 4 UE4” (co dziwne, bo wydawać by się mogło, że gra spokojnie powstawać na Unreal Engine 5).

I choć to zdecydowanie pozytywna informacja, mamy też potencjalne inne nadchodzące gry od dewelopera – nowe Brothers in Arms (to byłoby coś!) oraz Tiny Tina’s Wonderlands 2. Wszystkie te tytuły mają opierać się na Unreal Engine 4, choć wpis może być nieaktualny i być może Gearbox zwraca się w kierunku nowszej wersji silnika.

Brothers in Arms to od lat zapomniana seria taktycznych strzelanek wojennych. Wiele razy dostawaliśmy przecieki o tym, że powróci, ale jak na razie nic z tego nie wyszło. Z kolei po sukcesie spin-offu Borderlands, kolejna gra fantasy o Tiny Tinie nie wydaje się niczym zaskakującym.