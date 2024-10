Bloodborne na PC coraz bliżej ukończenia. Twórcy chwalą się grą na nowym wideo

Wiele wskazuje na to, że Bloodborne na PC już niedługo będzie skończone. Mowa oczywiście o fanowskiej emulacji, dzięki którym można uruchomić ten tytuł ekskluzywny z PS4 na pecetach. Co ciekawe, gra wygląda coraz lepiej, a twórcy postarali się o odpowiednie dostosowanie aspektów wizualnych gry. Zobaczcie, jak ta prezentuje się na nowym materiale wideo.

Bloodborne na PC wygląda coraz lepiej

Saga z przygotowywaniem emulacji Bloodborne na PC jest coraz ciekawsza i bliska ukończeniu zarazem. Twórcy nie dość, że skutecznie uruchomili grę na komputerze, to na dodatek zdołali pozbyć się wielu problemów graficznych. Te występowały choćby na początku, gdy dało się zauważyć sporo artefaktów, problemów z cieniem czy oświetleniem. Doszli jednak do momentu, w którym gra może być porównywana do wersji uruchamianej na PS5.

W sieci pojawił się nowy materiał, który stanowi swego rodzaju porównanie graficzne. Zobaczcie sami:

Ekipa shadPS4 naprawdę się postarała. Doszli do momentu, w którym grę można śmiało ukończyć na PC – od początku do końca da się grać, a produkcja pozbawiona jest wad, o których informowaliśmy wcześniej. Świetną rzeczą jest również fakt odblokowania licznika klatek. Wartości wyświetlanego obrazu są w stanie dobić nawet do 3-cyfrowych.

Oryginalne Bloodborne ukazało się na rynku jeszcze w 2015 roku. Tytuł pozostaje do dziś grą ekskluzywną na PS4 i nic nie wskazuje na to, że otrzymamy oficjalny remaster na PS5 czy wydanie pecetowe. Pozostaje trzymać kciuki za twórców emulacji.

Źródło: dsogaming.com