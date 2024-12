Bloodborne Remaster na PC. Twórca moda zrobił to, czego Sony nie potrafi od lat

Społeczność moderów, ekspertów emulacji i po prostu graczy wokół niektórych gier robi wrażenie. Tak jest w przypadku pewnego hitu z PlayStation 4. Nie dość, że Bloodborne zostało przeniesione na PC dzięki emulacji, to teraz gra otrzymała fanowski remaster – czyli coś, o co nie możemy doprosić się Sony od lat…

Bloodborne Remaster na PC? To dzieło fana

Często twórcy i wydawcy za żadne skarby nie chcą spełnić marzeń graczy. Jednym z nich jest na pewno stworzenie remastera czy portu pewnej kultowej gry od From Software, która przed laty ukazała się wyłącznie na PlayStation 4. Choć Bloodborne możemy odpalić również na PS5, to gra nie otrzymała żadnej oficjalnej łatki next-gen, wersji na PC czy po prostu upragnionego remastera. Nie otrzymała oficjalnie – co innego, jeżeli spojrzymy na działania fanów.

Ci już jakiś czas temu stworzyli grywalną emulację gry na PC, która po wielu poprawkach zaczęła działać świetnie. Nadal mowa była jednak o “bazowej wersji”, lecz i z tym problemem zdołano się uporać. Pewien graczy przygotował bowiem mod, który jest… remasterem gry. Poprawia tekstury, oświetlenie i wiele więcej.

Pobranie moda jest proste i, co najważniejsze, zrobicie to zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z poniższego linku:

Co więcej, pobrać warto też najnowszą wersję emulatora shadPS4 – jest dostępna tutaj.

Co ciekawe, plotki sugerują, że gra może wkrótce zostać ujawniona przez Sony. Choć nie znamy żadnych szczegółów, firma może szykować jakieś specjalne wydawnictwo, może remake? Albo chociaż omawiany remaster… To by było coś!

Źródło: dsogaming.com