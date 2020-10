Activision pokazało nowy zwiastun Black Ops Cold War. Zobacz, jak odebrać bezpłatny dostęp do wersji beta gry.

Już dziś wystartuje beta CoD: BO Cold War na PC. Będzie ona zamknięta dla posiadaczy zamówień przedpremierowych do soboty, kiedy to zostanie udostępniona dla każdego. Co ciekawe, jest sposób na zdobycie klucza do wcześniejszego dostępu.

Musicie tylko połączyć swoje konta Twitch.tv i Battle.net, a następnie oglądać transmisje z rozgrywek Cold War przez cztery godziny. Połączenia możecie dokonać w tej sekcji ustawień.

Choć zadanie wydaje się być czasochłonne, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić transmisję w tle i w międzyczasie zająć się innymi rzeczami. Dwa dni dodatkowej gry w nowe Call of Duty to zawsze coś i promocja z pewnością zainteresuje fanów serii i osoby niebędące pewne co do zakupu produkcji.

Opublikowano też zwiastun, który prezentuje tryb przeznaczony dla aż czterdziestu graczy – Fireteam: Dirty Bomb.

Dziesięć drużyn rozsianych po mapie będzie miało za zadanie zebrać uran i zdetonować tytułowe Brudne Bomby. Tryb będzie dostępny w becie gry i przeznaczono do niego dwie mapy.

Call of Duty: Black Ops Cold War ukaże się 13 listopada. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X i Series S. Będzie też dostępna w ramach wstecznej kompatybilności.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.