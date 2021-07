Berlin opanowany przez zombie! Mocny zwiastun z Call of Duty: Black Ops Cold War

Twórcy Call of Duty: Black Ops Cold War wrzucili do sieci nowy trailer najbliższej aktualizacji do gry, która skupi się na trybie Zombie. Tym razem gracze przeniosą się do Berlina, do 1985 roku.

Tryb Zombie w serii Call of Duty znany jest graczom już od naprawdę wielu lat. Spotkałem się z opiniami osób, które sięgają po nowe odsłony często właśnie z powodu na możliwość skopania pośladków umarlakom. W nowy rozdział tej historii zagracie już 15 lipca, kiedy to Mauer der Toten zawita do gry. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Akcja rozgrywki ma dziać się 2 lutego 1985 roku, czyli po wszystkich poprzednich odsłonach znanych z cyklu Zombies. Jeżeli zależy Wam na fabule, Activision zaleca nadrobić poprzednie walki w ramach historii Dark Aether.

Moją uwagę szczególnie przykuł robot o nazwie Klaus, który wygląda na istne ucieleśnienie czystego zniszczenia. Jestem ciekaw, czy będzie on jedynie naszym kompanem sterowanym przez AI. Może ewentualnie to my będziemy mogli przejąć nad nim stery? Cóż, dowiemy się tego dopiero za niecały tydzień.

Jak się Wam podoba omawiany w artykule zwiastun? Na mnie zrobił ogromne wrażenie, dlatego tym bardziej nie mogę się już doczekać, aż będę mógł władować ołów w umarlaków w Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies.