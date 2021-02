Nowe Call of Duty nie mieszczą się na standardowym PS4. To przestaje być zabawne

Wygląda na to, że trzy najnowsze części Call of Duty pochłaniają całe miejsce na dysku zwykłego PS4. Activision, to już nie jest śmieszne!

Naturalną koleją rzeczy w rozwoju gier jest ich nabieranie na wadze. Nowe tytuły imponują zaawansowaniem, ale przy okazji pochłaniają masę miejsca na naszych dyskach twardych.

Szczególnie mocno na tle konkurencji wybija się CoD. Activision co prawda próbuje walczyć z ogromnym rozmiarem swoich strzelanek, ale ma to coraz słabszy skutek. Najsłynniejsze shootery świata po prostu ważą za dużo i staje się to coraz bardziej frustrujące dla graczy.

Najnowsze odsłony Call of Duty zajmują ogromną ilość miejsca

Wraz z nowym sezonem w Black Ops Cold War i Warzone przyszło bardzo ciekawe ostrzeżenie od Activision. Wydawca twierdzi, że posiadacze PS4 z dyskiem o pojemności 500 GB mają powody do obaw. Oto okazuje się, że jeśli posiadamy na dysku CoD Warzone, Modern Warfare i Cold War wraz z całą zawartością, to nowe aktualizacje nie zmieszczą się na naszej konsoli.

Nie przewidzieliście się. Trzy gry (z czego jedna będąca battle royale) zapychają cały dysk jednej konsoli. Fakt, sprzęt o takiej pojemności w dzisiejszych czasach to już raczej relikt początków ósmej generacji konsol, ale nadal jest to mocno niepokojące.

Teoretycznie mało kto zostawia na swojej konsoli starszą odsłonę jakiejś serii, kiedy na rynku pojawia się nowa. Jestem jednak pewny, że sporo posiadaczy Cold War nadal wraca do Modern Warfare. Takie osoby będą musiały odinstalować kampanię lub poszczególne tryby z wybranej gry, aby móc zainstalować nowe aktualizacje. Współczuję osobom, które staną przed tym dość trudnym dylematem.

Przy okazji jestem ciekaw, czy nadchodzące Call of Duty pobije jakiś rekord zajmowanego miejsca na dysku. Black Ops Cold War przerażało rozmiarem i nie zdziwię się, jeśli w tym przypadku będzie podobnie.

Call of Duty przestaje być wyjątkiem

Niestety, gry będą ważyć coraz więcej. Strzelanki od Activision to nie jedyne ogromne tytuły, które trafiają dziś na rynek.

Destiny 2 wraz z dodatkami z łatwością pochłonie więcej niż 100 GB miejsca na Waszych sprzętach do grania. Gry MMO jednak przyzwyczaiły nas do swoich ogromnych rozmiarów.

Tytułu singleplayer też potrafią skutecznie zachęcać nas do dokupienia dodatkowego dysku lub usunięcia paru gier. Red Dead Redemption 2 i Final Fantasy XV także rezerwują dla siebie około 100 GB miejsca.

W dzisiejszych czasach musimy liczyć się z tym, że nowsze tytuły ważą sporo i często staniemy przed przymusowym wyborem, który tytuł powinniśmy usunąć z naszej konsoli lub komputera. Bycie graczem sprawdzającym każdą większą premierę to zabawa dla osób, którym niestraszne jest inwestowanie w dodatkowe dyski twarde.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.