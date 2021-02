Do Call of Duty: Black Ops Cold War zmierza ogrom nowej treści. W grze pojawi się ogromny tryb Outbreak i wiele, wiele więcej nowości.

Activision rozpieszcza fanów swojej flagowej serii strzelanek. Nic dziwnego, wszak niedawno ogłoszone podsumowanie wyników finansowych Call of Duty robi piorunujące wrażenie.

Do najnowszych odsłon cyklu stale trafiają świeżutkie aktualizacje, które skutecznie utrzymują przy Warzone i Cold War całe rzesze graczy. Wkrótce do gier trafi jeszcze więcej intrygującej zawartości.

Do Black Ops Cold War nadchodzi ogromna mapa z zombie

Niedawno Activision przypadkiem ujawniło nadchodzący do Cold War tryb. Tajemnicze Outbreak wzbudziło sporo ekscytacji wśród fanów trybu Zombie i nie tylko. W końcu wiemy, czym jest wspomniana nowość.

Outbreak rozgrywa się na największej mapie w historii trybu Zombie. To tryb PvE, w którym drużyny złożone z maksymalnie czterech graczy wykonują zróżnicowane zadania. Nie ma tu mowy o ścieraniu się z ludzkimi przeciwnikami.

Śmiałkowie otrzymają wiele ciekawych wytycznych. Znajdzie się miejsce na eliminowanie zombiaków, jak i na eskortowanie specjalnego ładunku i obronę punktu. To wielka kompilacja tego, co mogliśmy zobaczyć wcześniej tylko w większej skali.

Aktualizacja z Outbreak pojawi się na serwerach gry już 25 lutego. Co więcej, od 25 lutego do 4 marca wybrane tryby zabawy (wraz z Outbreak) będziemy mogli przetestować za darmo. Jeśli wahacie się z zakupem nowego Call of Duty, to będzie to idealna okazja na przetestowanie gry.

To nie koniec nowości w Black Ops Cold War

Na tym nowości bynajmniej się nie kończą. Do Cold War zmierza cała masa świeżej zawartości w ramach drugiego sezonu rozgrywek.

Po pierwsze, w grze pojawią się aż cztery nowe mapy:

Apocalypse (6 vs 6, dostępna tylko w tygodniu premiery sezonu)

Miami Strike (wiele drużyn)

Golova (2 vs 2, 3 vs 3)

Mansion (6 vs 6)

Dodatkowo gracze będą mieli okazję sprawdzić trzy nowe tryby zabawy:

Gun Game

Stockpile

Hardpoint

Aktualizacji doczeka się też mapa Warzone. Gracze znajdą na niej kilka nowych, interesujących punktów. Do tego dochodzi sporo nowych pojazdów, broni, gadżetów i wiele więcej. Innymi słowy – gracze Black Ops Cold War i Warzone zdecydowanie nie będą się nudzić.

Szczegółową listę zmian znajdziecie na blogu Call of Duty.

Wygląda na to, że Cold War sprzedało się zgodnie z oczekiwaniami, skoro Activision dba o tak prężny rozwój tytułu. Miło patrzyć, jak wydawca stawia na rozwój i stara się urozmaicać zabawę w bardziej kreatywny sposób. Zombie potrzebowały nowości pokroju Outbreak.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.