200 GB patcha do CoD: Black Ops Cold War to nie tak dużo. Prawda, Activision?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Gracze Call of Duty: Black Ops Cold War na konsolach Xbox Series X są zmuszeni obecnie pobrać całą grę od nowa. Wszystko z powodu pewnego błędu, którego na ten moment nie usunięto.

Jak informuje użytkownik Brad____H w wątku na Reddit’cie, ten zmuszony był wczoraj do pobrania „aktualizacji”, która ważyła ponad 200 GB. Oczywiście nie jest to żaden patch, a tak naprawdę wszystkie pliki gry zaktualizowane do najnowszej wersji.

Na szczęście kilka osób w komentarzach pod powyższym postem potwierdziło, że temat dotyczy tylko wybranych osób. W związku z tym nie każdego dotyka problem ściągania na dysk ponownie całego Cold Wara. Cóż, można mówić o szczęściu w nieszczęściu, jednakże prawda jest taka, że ta sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca.

W CoDerskiej społeczności temat update’ów stał się swego rodzaju memem. Sprawa przedstawiona w tym newsie nie zdarzyła się pierwszy raz i wcześniejsze aktualizacje przyprawiały graczy o podobne zdarzenia w przeszłości. Możemy mówić o pewnego rodzaju ruletce, dlatego nie dziwię się tytułowi omawianego w newsie wpisu z Reddita.

Jak widać, nie tylko CoD: Warzone miewa problemy. W tej drugiej grze akurat bardziej mam na myśli cheaterów, o których w ostatnim czasie dość często nasza redakcja pisze.

Musieliście kiedyś pobrać Call of Duty: Black Ops Cold War od nowa? Aż mnie dziw bierze, że już tyle czasu trwa nie naprawiono błędu, przez który się to wszystko dzieje.