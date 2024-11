Wielka promocja na PS Plus z okazji Black Friday 2024. Obniżka cen już dostępna

Sony już wcześniej zapowiadało, że abonament PS Plus doczeka się obniżek cen na Black Friday 2024. Już teraz możecie kupować go taniej!

To było wiadome już od wczoraj, gdy Sony oficjalnie przedstawiło swoją ofertę na Black Friday 2024 dla graczy. Teraz znamy już ceny, a do tego obniżki stały się aktywne!

Od razu zaznaczę, że można na szczęście oszczędzić jeszcze więcej. Jak to zrobić? Banalnie prosto – wystarczy jedynie skusić się na tanie doładowania w Instant-Gaming. Polecam się pospieszyć, bo nigdy nie wiadomo, czy zaraz nie zostaną wykupione.

Oczywiście doładowania te możecie wykorzystać również na zakupy w PS Store. Teraz obniżki dotknęły setek gier wideo, także warto skusić się na jakąś pozycję, którą od dawna macie na liście życzeń.

PS Plus w promocji na Black Friday 2024

Abonament PlayStation Plus, jak zresztą i multum gier wideo w tym tytułów first-party, doczekał się obniżek. Black Friday to przecież wielkie święto promocji, a zapewne każdy gracz na PS4 i PS5 liczył na jakąś formę oszczędności na abonamencie. Wiadomości mam dwie – dobrą i niestety złą. Dobra jest taka, że faktycznie obniżki są już aktywne i można sporo zaoszczędzić. Zła, że dotyczą tylko i wyłącznie nowych subskrybentów, którzy nie mają aktywnej usługi. Dodam jedynie, że w poprzednich latach zdarzało się, iż nawet i niektórzy aktywni klienci Plusa mogli korzystać z rabatów, więc najlepiej jest to sprawdzić samemu, logując się na swoje konto.

Sony niestety nie pokusiło się o rabaty na każdą wariant abonamentu. Choć faktycznie można kupić tańszy plan Essential, Extra lub Premium, zaoszczędzicie jedynie na 12-miesięcznej usłudze. Subskrypcję PlayStation Plus wykupicie w tym miejscu.

PS Plus Premium – 441 zł (-30%)

PS Plus Extra – 390 zł (-25)

PS Plus Essential – 236 zł (-20%)

Przypominam, że oszczędzicie jeszcze więcej z doładowaniami od Instant-Gaming. Jeśli kupicie to o wartości przykładowo 500 złotych, zapłacicie tak naprawdę 434 zł, za co kupicie Plusa i zostanie Wam jeszcze około 60 złotych na wybraną grę w promocji.

Źródło: PlayStation