Beyond Good & Evil 2 ma się dobrze? Nowa edycja pierwszej części z dodatkową “misją-pomostem”

Nowa edycja z okazji 20-lecia Beyond Good & Evil to już pewniak . Gra ma otrzymać nawet dodatkową misję, która łączy się z… drugą częścią!

Nie żartuję, bo to już niemal 30 raz, gdy Ubisoft zapewnia nas, iż druga część legendarnej produkcji nadal powstaje. Nie wiemy, czy ma się dobrze (plotki były wszak różne), ale chyba jednak faktycznie może kiedyś trafić na rynek.

Beyond Good & Evil z nową misją

Pierwsza część została właśnie wycofana ze sprzedaży (na Steam, na GOG-u kupicie ją za grosze), bo musiała ustąpić nowej, ulepszonej wersji powstałej z okazji 20-lecia tytułu. Co zaoferuje? Przede wszystkim większe i mniejsze ulepszenia oraz poprawki klasy “quality-of-life” z dostosowaniem gry pod współczesne maszyny na czele. Jak czytamy na oficjalnej stronie, gra otrzymała również nową zawartość. Tak, po 20 latach fani dostali nową misję!

Misja ta może wydać się głównym argumentem za tym, aby kupić nową edycję gry. Wszystko przez to, że ma być bezpośrednio związana z nadchodzącą, drugą częścią, której fani nie mogą doczekać się tak długo, że wielu z nich mogło wręcz zapomnieć, iż powstaje. Gracze mogą “dowiedzieć się więcej o dzieciństwie Jade i jej związku z Beyond Good & Evil 2”. Wow, to chyba największe potwierdzenie, że “dwójka” kiedyś wyjdzie w historii.

Co jednak oznacza to dokładnie i czy misja ta faktycznie w jakiś sposób uspokoi fanów? Tego jeszcze nie wiemy. Ubisoft i tak nabrał wody w usta w związku z kontynuacją, które raczej nie ma sensu się spodziewać zbyt szybko.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition trafi na PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch już 25 czerwca 2024 roku.

Źródło: GamingBolt