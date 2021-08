Promocje dnia – PS Plus na rok za 179 zł, darmowe granie w Battlefield V i czarny DualSense za 279 zł

Tego dnia w 1492 roku Jan I Olbracht został wybrany na króla Polski. Z kolei Wy tego dnia jesteście wybrani na świadków naszych promocji. Na zakończenie pracowitego tygodnia proponujemy roczny PS Plus za 179 zł, darmowy okres grania w Battlefield V, a także czarny kontroler DualSense za 279 zł. Ciepło zapraszamy do zerknięcia na wszystkie okazje!

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

12 miesięcy PS Plus w przystępnej cenie!

W Enebie za 179 zł z groszami kupicie subskrypcję PS Plus na cały rok. Dzięki temu pogracie w tryb multiplayer, a także otrzymacie co miesiąc darmowe gry. Jak najbardziej słuszna inwestycja. Aby wykorzystać zniżkę, musicie wykonać kilka bardzo prostych czynności. Więcej informacji klasycznie znajdziecie poniżej.

Tylko u nas: PS Plus na rok za 179,88 zł w Eneba

Battlefield V i SCUM do pogrania za darmo

Ostatnimi czasy często pojawiają się gry z serii Battlefield w dziale promocji. Ale to chyba nic złego? Tym razem możecie zagrać w BF V oraz SCUM przez kilka dni zupełnie za darmo. Co więcej, produkcje są teraz tańsze, więc jeśli Wam się spodobają, to zaoszczędzicie przy zakupie.

Za darmo do sprawdzenia! Battlefield V Definitive Edition i SCUM na Steam

Czarny DualSense do kupienia w Morele.net

Jeśli preferujecie ciemniejsze kolory, to znalazła się niezła okazja na zakupienie DualSense. Mroczniejsza stylistyka kontrolera dostępna za 279 zł w sklepie Morele.net. W nocy przy zgaszonym świetle trudniej będzie znaleźć pada, więc miejcie to na uwadze.

Kontroler DualSense PlayStation 5 w kolorze czarnym za 279 zł w Morele.net

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało się Wam kupić!