Promocje dnia – Battlefield V za 2 zł, darmowe dodatki do BF1 i BF4 oraz pre-order na Nintendo Switch OLED

Mam nadzieje, że pamiętacie o naszych codziennych promocjach. Dzisiaj proponujemy Battlefield V za 2 zł, darmowe dodatki do BF1 i BF4 oraz pre-order na Nintendo Switch OLED

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Battlefield V tani jak barszcz

No może przesadziłem w tym śródtytule, ale Battlefield V jest naprawdę taniutki. Kto nie grał, ten ma świetną okazję do nadrobienia zaległości. W końcu to tylko 2 zł. Skusicie się?

Darmowe dodatki do BF1 i BF4

Jeśli już mowa o serii Battlefield, to warto wspomnieć o dwóch darmowych dodatkach. Możecie odebrać DLC Apokalipsa do BF1, a także Zęby Smoka do BF4 na platformie Origin. Oczywiście, jeśli tylko macie ochotę, ale my gorąco zachęcamy. Zwłaszcza jak dają za darmo!

Pre-order Nintendo Switch OLED

Szukacie urządzenia do przenośnego grania? Switch OLED sprawdzi się doskonale, zwłaszcza gdy jesteście fanami produkcji od Nintendo. Już teraz możecie złożyć zamówienie przed sprzedażowe na urządzenie, które jest dostępne w dwóch kolorach: białym i czerwono-niebieskim.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co kupiliście!