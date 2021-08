Dzisiaj Battlefield 5 za darmo i ostatnie dni na odebranie BF1

Dziś rozpoczął się specjalny „okres przejściowy”, kiedy to abonenci Amazon Prime są w stanie za darmo odebrać Battlefield 1 i Battlefield V w wersji na PC. Jeżeli nie opłaciliście nigdy subskrypcji, możecie skorzystać z wersji próbnej, za którą nie wydacie ani złotówki.

Jak pewnie pamiętacie, niedawno informowałem Was o darmowym BF1 i BF5. Tak się składa, że „jedynka” jest do odebrania za darmo do 4 sierpnia, a od dziś każdy subskrybent usługi Amazonu może zgarnąć też „piątkę”. Oznacza to, że do 4 sierpnia abonenci mogą otrzymać obie gry. Dlaczego jest to takie ważne? W Polsce trial Amazon Prime trwa jedynie 7 dni (w innych częściach świata aż 30). W związku z tym jeżeli w ciągu kolejnych dwóch dni skorzystacie z wersji próbnej, nacieszycie się obiema wymienionymi produkcjami.

Aby skorzystać z tej okazji, przejdźcie tutaj i wybierzcie przycisk „Try Prime”. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu powinniście z łatwością odnaleźć olbrzymi baner na stronie, który pokieruje Was do miejsca, gdzie odbierzecie za darmo Battlefield 1 i Battlefield V na PC.