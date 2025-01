Nowa gra Avengers ma powstawać. Dobra wiadomość jest taka, że nie od Square Enix

Fani Marvela być może w końcu się “najedzą”? Jasne, Insomniac Games wydało świetne dwie części (+ spin-off) o Spider-Manie na PC i konsole PlayStation, ale to przecież nie może być koniec! No i w zasadzie nie jest, bo bardzo dobrze udało się również multiplayerowe Marvel Rivals, a także totalnie przeoczone przez graczy, a jednak stojące na wysokim poziomie Guardians of the Galaxy. Co dalej?

Dalej z pewnością otrzymamy grę Iron Man od EA i niezwykle ambitnie zapowiadającą się grę z Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą osadzoną w realiach II wojny światowej. Teraz jednak pojawiły się nowe plotki na temat planów Marvela. Zgodnie z nimi, korporacja szykuje nową grę Avengers! Poprzednia była usługową porażką i dość szybko umarła.

Jak donosi znany hollywoodzki insider Daniel Richtman, nowy tytuł osadzony w uwielbianej marce ma nie być ani trochę związany z niewypałem Crystal Dynamics wydanym przez Square Enix. Nie wiemy niestety, kto przejął po nich pałeczkę. Nie wiadomo również, czy tym razem dostaniemy to, co chciałby każdy – przygodę dla pojedynczego gracza, a nie grę-usługę. No i warto pamiętać, że to na razie plotki, nic oficjalnego.

Źródło: Comic Basics