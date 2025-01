Dwie gry za darmo od Amazona. Obydwie “bardzo pozytywnie” oceniane przez graczy

Firma nie pokusiła się jeszcze o ujawnienie pełnego rozkładu jazdy z grami za darmo dla subskrybentów, ale nie powstrzymało to ich przed oferowaniem dwóch produkcji wcześniej. Także każdy, kto posiada wykupiony abonament, może bez żadnych dodatkowych opłat cieszyć się już teraz “gratisami”. I to nie byle jakimi, bo mowa o dwóch ciepło przyjętych przez graczy na Steam tytułach.

Eastern Exorcist [Epic Games]

[Epic Games] The Bridge [Epic Games]

Warto zaznaczyć, że skorzystałem tu z ocen fanów na Steam, choć obydwie produkcji otrzymacie w formie nowości do biblioteki cyfrowej w Epic Games Store. I tak polecam je zgarnąć, bo przecież mamy tu do czynienia z absolutnie fantastycznym side-scrollerem w klimacie azjatyckich legend i baśni. Eastern Exorcist raczy przepiękną oprawą i mechanikami akcji wskazującymi na względnie wyśrubowany poziom trudności. Nie ma się jednak co zrażać, bo nie jest to żaden soulslike.

The Bridge to z kolei zapewne tytuł znany wielu graczom. Szczególnie tym, którzy lubują się w rozwiązywaniu zagadek opartych na fizyce. Oszczędna warstwa graficzna tak naprawdę podkreśla tylko to, na co możemy liczyć – wciągającą rozgrywkę z wieloma etapami przepełnionymi łamigłówkami i wyzwaniami.

Źródło: Amazon Prime Gaming