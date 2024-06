Aż 15 gier za darmo od Amazona. Sporo hitów z okazji Prime Day 2024

Oferta Amazon Prime Gaming co miesiąc raczej nie powala, ale w tej cenie szkoda narzekać – w końcu za 50 złotych rocznie otrzymujemy nie tylko gry w ramach abonamentu czy wirtualne przedmioty, ale również dostęp do pokaźnej biblioteki filmów i seriali oraz darmową dostawę. Ale Prime Day 2024 powinien szczególnie ucieszyć właśnie graczy.

Amazon Prime Gaming z okazji Prime Day 2024 – 15 gier za darmo!

Prime Day to coroczne wydarzenie mające świętować flagowy abonament Amazona. Pomysł sam w sobie może i dość specyficzny, lecz w 2023 roku z tej okazji gracze dostali m.in. świetne Prey czy Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, także… było naprawdę dobrze!

Tylko że tym razem będzie jeszcze lepiej, bo możemy liczyć na aż 15 gier za darmo (tj. w ramach abonamentu). Amazon na swoim oficjalnym blogu podzielił się szczegółami związanymi z rozdawnictwem, a także opublikował dokładną rozpiskę oferowanych tytułów. Nie zabrakło sporych hitów w rodzaju Hitmana, kultowego KOTOR-a czy niezwykle ciepło przyjętej gry o Żółwiach Ninja. Spokojnie jednak – dla fanów indyków też znajdzie się mnóstwo uznanych pozycji.

Już dostępne: Deceive Inc. (Epic Games Store) Tearstone: Thieves of the Heart (Legacy Games) The Invinsible Hand (Amazon Games) Call of Juarez (GOG)

27 czerwca: Forager (GOG) Card Shark (Epic Games Store) Heaven Dust 2 (Amazon Games) Soulstice (Epic Games Store)

3 lipca: Wall World (Amazon Games) Hitman Absolution (GOG) Call of Juarez: Bound in Blood (GOG)

11 lipca: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Epic Games Store) Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords (Amazon Games) Alex Kidd in Miracle World DX (Epic Games Store) Samurai Bringer (Amazon Games)



Klasycznie więc Amazon nie chce wrzucić wszystkiego na raz, a rozdawać gry po kolei, systematycznie. Dzięki temu wiemy, że 27 czerwca nie dostaniemy nic szczególnie popularnego (choć Soulstice to świetna gra), ale za to 3 lipca otrzymamy świetnego Hitmana i genialne Call of Juarez: Bound in Blood od Techlandu. Aktualnie Amazon rozdaje pierwszą część serii. Później kolejna klasyka w postaci KOTOR-a II oraz gry z Żółwiami Ninja, która okazała się jednym z najlepszych indyków ostatnich lat. Nie jest źle!

Źródło: Amazon Prime Gaming