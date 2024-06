Wielka niespodzianka od Amazona. Cztery gry za darmo, w tym polski megahit

Tego się nie spodziewaliście, co? Amazon pierwotnie obiecywał “jedynie” 7 darmowych gier w ramach abonamentu na czerwiec, z czego większość mogliśmy odebrać już od 13 czerwca. Ta końcówka miesiąca wydała się jednak niepokojąco pusta, więc firma dorzuciła tam kolejne nowości.

Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje polski hit Call of Juarez, czyli pierwsza część kowbojskiej serii, z których ostatnia odsłona o podtytule Gunslinger po dziś dzień jest jedną z najlepszych gier o kowbojach. “Jedynka” dziś dość mocno “trąci myszką”, ale i tak warto sprawdzić. Sam swego czasu zagrywałem się w to jak szalony. Szkoda tylko, że Techland niejako porzucił tę markę…

Nowe gry-niespodzianki w Amazon Prime Gaming

Pomijając Call of Juarez, warto zainteresować się całkiem udanym sieciowym Deceive Inc. To multiplayerowa gra, w której gracze wcielają się w tajnych agentów, którzy korzystając z gadżetów à la James Bond i podstępu, muszą jako pierwsi wykonać określone cele misji. Tearstone to kolejny reprezentant gier typu hidden object, a The Invisible Hand to satyryczna gra biznesowa, w której wcielimy się w maklera giełdowego, próbując dojść do fortuny… po trupach, rzecz jasna.

Warto też dodać, że od niedawna w naszym kraju działa zupełnie nowa technologia Amazona – Amazon Luna. O usłudze dostępnej także dla posiadaczy Amazon Prime Gaming przeczytacie więcej w tym miejscu.

