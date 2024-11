Cenione hity i prawdziwe perełki za darmo od Prime Gaming. To już łącznie 24 tytuły

Obsypało grami za darmo lub nowościami w popularnych subskrypcjach. Na Steam przez kolejne dwa dni możecie zgarnąć za darmo Dark Sector, czyli nieco zapomnianą gre akcji. Z kolei Fanatical rozdaje kody do prawdziwie solidnej przygody science-fiction. Co natomiast przygotował Amazon?

Amazon Prime Gaming na listopad 2024 – nowe gry w ofercie:

Jurassic World Evolution [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Elite Dangerous [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Shogun Showdown [GOG]

[GOG] Sir Whoopass [GOG]

[GOG] Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition [Amazon Games App]

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwają się trzy gry na szczycie tej listy. Jurassic World Evolution to naprawdę solidny tytuł dla fanów tego uniwersum i nie tylko. W końcu dostaliśmy grę, w której możemy wybudować i zarządzać naszym własnym parkiem jurajskim. Jakby tego było mało, twórcy przygotowali kilka scenariuszy dla największych entuzjastów filmowej serii.

To oczywiście nie wszystko, bo prezentem, który wypada docenić, jest świetne Elite Dangerous. Kosmiczny symulator multiplayer oferuje tony zawartości nawet na tysiące godzin (znam takich, co tyle spędzili). I choć nie jest to przyjazna początkującym gra, polecam zapoznać się z mechanikami, bo w pewnym momencie wsiąknięcie na długie godziny.

Jest też Shogun Showdown, czyli “przytłaczająco pozytywnie” oceniany gra indie. Na Steam zgarnęła same wysokie noty od graczy, a mówimy przecież o połączeniu roguelike’a, strategicznego, taktycznego RPG-a i gry w karty. Warto, a przynajmniej na to wskazują gracze. Osobiście polecę również Sir Whoopass, czyli coś na wzór… komediowego soulslike’a?

Dishonored — Definitive Edition [GOG]

[GOG] Duck Paradox [GOG]

[GOG] Close To The Sun [GOG]

[GOG] Cars [Amazon Games]

[Amazon Games] Bang Bang Racing [Amazon Games]

[Amazon Games] Snakebird Complete [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition [Amazon Games]

[Amazon Games] Chasm: The Rift [GOG]

[GOG] House of Golf 2 [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Tomb Raider: Anniversary [GOG]

[GOG] Blade of Darkness [GOG]

[GOG] Max: The Curse of Brotherhood [Amazon Games]

[Amazon Games] Overcooked: Gourmet Edition [GOG]

[GOG] Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition [Legacy Games]

[Legacy Games] Super Meat Boy [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Moonscars [GOG]

[GOG] RIOT — Civil Unrest [GOG]

Jak więc widzicie – Amazon obsypał nas gratisami w tym miesiącu. Łącznie gracze nadal mogą zgarnąć aż 24 tytuły zupełnie bez opłat, o ile tylko zdecydują się na wykupienie flagowego abonamentu amerykańskiego giganta. Strona główna Prime Gaming o, w tym miejscu.

Źródło: Reddit